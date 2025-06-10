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    4校區畢業生不滿畢典雨備只能看直播 高科大改口

    蝴蝶攪局高科大畢典4校區畢業生只能看直播？校方緊急商議因應。（資料照）

    蝴蝶攪局高科大畢典4校區畢業生只能看直播？校方緊急商議因應。（資料照）

    2025/06/10 15:18

    〔記者黃良傑／高雄報導〕今年首颱「蝴蝶」近日恐生成，國立高雄科技大學預定14日舉辦畢業典禮，傳出校方將原本建工校區舉辦的戶外場地，改中正堂室內舉辦，恐因場地限制，另4校區學生將只能到校看「轉播」，引發不少畢業生反彈，學校緊急會議決定採混合方式，有些橋段以主場地同步轉播，有些橋段切回各副場地實體儀式，校方稱與同學們積極溝通，反應轉為正向支持。

    據了解，校方原本要求「楠梓」、「第一」、「燕巢」和「旗津」4校區學生「到校看直播」，讓不少畢業生氣炸，不滿遭受差別待遇，校方緊急會議，今（10）日決議大方向仍以實體舉辦為目標，不管當天晴天或雨天方案，都有配套的實體典禮，並運用主副場地連線畢典流程，以期最大程度給予畢業生典禮的參與感及儀式感。

    高科大指出，對於日前發出的雨天方案公告，是整體活動籌備環節之一，造成師生困擾深感抱歉，目前密切掌握颱風生成及動向，學校強調除非宣布颱風停班停課，否則仍維持6月14日舉辦，最大程度維持晴天方案，歡迎各校區師生及家長，共聚主場地校區同樂。

    今年同步準備各校區副場地的布置及典禮流程，如受天候影響必須採取雨天方案時，則採取主場地、副場地混成模式辦理，典禮流程五校區統一，連線舉辦，部分橋段由主場地聯播，部分橋段如進場、撥穗等由各校區實體進行。

    校方說今年重要慶典首次面臨颱風預報的挑戰，首次啟動雨天備用方案，多有不足處，感謝師生積極主動表達訴求，給予籌備團隊充足參考依據，籌備團隊將把握時間，完善所有可行的配套準備。

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