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    後龍國中操場興建補助無進展 鍾東錦怒批教育部混蛋

    苗栗縣後龍國中徵收私有地及操場興建案，向教育部體育署爭取經費至今無進展，苗栗縣長鍾東錦今在縣務會議中怒批教育部混蛋。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣後龍國中徵收私有地及操場興建案，向教育部體育署爭取經費至今無進展，苗栗縣長鍾東錦今在縣務會議中怒批教育部混蛋。（苗栗縣政府提供）

    2025/06/10 14:23

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對苗栗縣後龍國中徵收私有地及操場興建案，徵收土地所需經費2.3億的經費苗栗縣政府都已編列，但向教育部體育署爭取經費，至今進度「掛零」，毫無進展。苗栗縣長鍾東錦今（10）日在縣務會議中不滿中央作業流程曠日費時，怒批教育部混蛋，作法實在太離譜、太欺負人。

    苗栗縣政府指出，針對後龍國中私有地徵收及操場興建案，徵收土地所需經費2.3億元，縣府早於前年度總預算辦理追加預算辦理，進度達90％；操場興建所需2400多萬元經費，縣府爭取體育署補助卻遲無進度，經有關單位會勘後決議，由後龍國中就運動場地和籃球場，評估優先順序分2年報署爭取經費，惟進度至今掛零。若欲先行除草整地，增加師生活動空間，恐再增加約600萬元沉重負擔。

    對此，鍾東錦今天在縣務會議中怒批，教育部真的很混蛋，作法實在太離譜、太欺負人！鍾指出，2.3億的經費苗縣府都已經出了，教育部卻囉哩囉嗦、不知道在搞什麼？他甚至要教育處態度強硬、兇一點，要求教育部體育署儘速核撥經費，盡快完成後龍國中操場興建案，以規畫完整跑道、整修完善體育運動設施，提供師生更優質活動空間。

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