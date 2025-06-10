思念化為大愛！暨大女教授病逝 父成立獎學金栽培學子

暨大資工系教授陳依蓉因病去世，其父陳信雄（左3）特別捐贈200萬元成立獎學金，延續愛女對學生的關懷，並由暨大主秘古明哲（左2）代表接受。（暨大提供）

2025/06/10 15:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕國立暨南大學資訊工程學系教授陳依蓉日前因病逝世，其父陳信雄將對愛女的思念化為大愛，捐贈200萬元為資工系成立「陳依蓉老師紀念獎學金」，栽培清寒勤奮學子，鼓勵勇敢追夢，這也成為陳父對女兒最好的紀念。

暨大校方表示，資工系教授陳依蓉雖因病去世，但其家人以另一種形式，為陳老師繼續照顧學生，其父陳信雄與其胞姊陳慧蓉特別親臨學校，捐出200萬元成立紀念獎學金，盼讓陳老師的精神與熱忱，化為永不止息的薪火，繼續在校園裡永續傳承。

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陳信雄表示，女兒生前最掛念的就是學生，教育則是翻轉生命最重要的力量，成立獎學金是為延續女兒的遺志，將這份溫暖傳遞給曾服務過的學系，盼讓家境清寒仍奮發向上的學子，能無後顧之憂的專注學業，勇敢追逐科技夢，這也是對女兒最好的紀念。

代表受贈的暨大主秘古明哲表示，陳依蓉老師的離去是暨大的損失，但陳信雄的義舉，讓大家見證了最偉大的父愛，獎學金不僅對學子是實質幫助，更是陳依蓉生命價值的延續，校方會以最崇敬的心守護灌溉這份「愛的種子」，並在每個受助學子的心中發芽茁壯，不負所託。

暨大資工系教授陳依蓉因病去世，家人特別捐贈成立獎學金，盼以另一種形式，讓她能繼續守護學生勇敢追求科技夢。（暨大提供）

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