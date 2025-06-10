內政部：人口連17月負成長 5月新生兒8433再創單月新低

內政部今天公布最新戶口統計資料，5月出生數為8433人，根據內政部歷年統計資料，創下史上單月新低（資料帳）

2025/06/10 14:38

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天（10日）公布最新戶口統計資料，今年5月人口數為2335萬5470人，與4月比較減少9804人，人口連續17個月負成長；新生兒方面，5月出生數為8433人，根據內政部歷年統計資料，該數據再創歷史單月新低。

內政部今天公布2025年5月戶口統計資料，截至今年5月底，人口數為2335萬5470人，與去年同月比較減少5萬8138人，平均每天減少159.28人，與上月比較則減少9804人。就縣市別言，與去年同月比較，人口增加率最高者依序為宜蘭縣、桃園市、新竹縣；人口減少最多為金門縣、連江縣、台北市。

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出生數部分，5月出生數為8433人，約每5.3分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.25，較去年同月減少2735人，較4月減少251人。就縣市別言，粗出生率最高依序為連江縣、雲林縣、彰化縣；最低為嘉義縣、基隆市、新北市。

死亡數部分，5月人口死亡數為1萬5382人，平均約每2.9分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之7.75，較去年同月減少1034人，較4月減少1823人。就縣市別言，粗死亡率最高依序為嘉義縣、南投縣、雲林縣；最低為桃園市、新北市、新竹市。

根據內政部戶籍人口統計速報，今年1月到5月出生數分別為9495人、1萬407人、9388人、8684人、8433人，上半年累計新生兒數為4萬6407人。

在結婚數方面，5月結婚對數合計1萬2791對，其中不同性別1萬2359對，相同性別432對，折合年粗結婚率為千分之6.45‰；離婚、終止結婚對數為4532對，其中不同性別4456對，相同性別76對，折合年粗離婚率為千分之2.28。

此外，5月遷入人口數為12萬1014人，較4月增加4萬9899人；遷出人口數為12萬3869人，較4月增加4萬9899人，淨遷入人口數為負2855人。就縣市別言，淨遷入人口數最多為桃園市2491人，其次為新北市2364人，再其次為台中市2036人。

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