推動垃圾減量，造橋鄉公所將逐戶發廚餘桶。（記者蔡政珉攝）

2025/06/10 13:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉2023年4月間推動垃圾不落地，並撤除社區子母車後，垃圾量明顯下降，造橋鄉公所為了持續發揮垃圾減量成效，經鄉代會支持同意後購買近4500個廚餘桶，將逐戶發放方便民眾落實廚餘分類。

造橋鄉長徐連斌表示，造橋鄉交通便利，但長期以來外來垃圾湧入，導致垃圾集中點環境髒亂，也是鄉親長期反映必須解決問題。徐連斌指出，經統計自2023年4月間推行垃圾不落地政策，並增設19個垃圾定點收運時段及增加資源回收車次，造橋鄉每日人均垃圾量從2022年的0.61公斤下降至今年的0.47公斤，減少幅度達23%。

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造橋鄉公所打鐵趁熱，採購近4500個廚餘桶，將分送至鄉內各戶，今天已完成驗收，再由鄰長分送至各家戶，方便民眾落實廚餘分類，進一步降低垃圾量。

徐連斌提醒，鄉親使用廚餘桶時，請先利用內附瀝水籃濾乾剩餘食物水分，再將廚餘倒入回收桶內，不僅可減輕清潔隊員負擔，也能節省清運至焚化廠的成本與時間，達到更高效且環保的垃圾處理效能。

推動垃圾減量，造橋鄉公所將逐戶發廚餘桶。（記者蔡政珉攝）

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