汐東線聯開案選址惹議 議員張錦豪批社后難負荷、建議移至汐科站

民進黨籍新北市議員張錦豪說，捷運汐東線預計12日進行試挖，新台五路、同興路將進行交通管制。（記者羅國嘉攝）

2025/06/10 15:19

〔記者羅國嘉／新北報導〕捷運汐東線預計12日進行試挖，新台五路、同興路將進行交通管制。民進黨籍新北市議員張錦豪今（10）日市政總質詢指出，汐東線聯開案重點放在社後機廠，但周邊交通根本無法負荷，為何不把聯開案移至捷運汐科站？市長侯友宜表示，汐科站周邊因是保護區，當初都市計畫通盤檢討考量坡度等問題被否決，會請城鄉發展局持續與內政部溝通。

張錦豪總質詢指出，如果真的封路造成大塞車，市府的緊急應變計畫到底有沒有做，例如派公車疏導、跳躍公車、或請台鐵加開班次、加掛車廂、或是調撥車道，要求市府慎重的去把周遭交維計畫做好。

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侯友宜回應，因為新台五路對汐止太重要，但這次的捷運施工一定沒有辦法避開塞車問題，但如何降低衝突，除了調撥車道、加大義交維持車輛外，也會成立應變小組，隨時在交控中心掌控狀況。另外，整體的進度目前超前2％。

張錦豪表示，汐止戶籍人口21萬人，實際上居住超過30萬人，汐東捷運聯開案配置，汐止社后有13萬坪容量，區公所部分則有4萬多坪，但目前還沒看到任何公益設施規畫，市府應把醫療專區、社會福利、長照公托考量納入；目前聯開案社后機場容量最多，即便有規畫都市計畫道路，卻還是沒有連接重要幹道與北市地區，若只靠北山大橋，最後人還是會全部塞在裡面。

張錦豪認為，捷運汐科站緊鄰新台五路、二高等重要聯外道路，也有商業區、住宅區，加上位於汐止精華區，為何不考慮把聯開案移至這裡？不管是社宅、交通轉運站或是醫療，他都會支持。

侯友宜表示，聯開案件回饋鄉里部分都會納入，有什麼單位會進來，目前還要討論一段時間，所以這部分也會考慮到交通的負荷量，不能只引進人口，內部的社區還是要有道路讓大家能夠貫通；至於汐科站周邊，侯直言「這塊土地好的不得了」，市府也希望能夠按照議員的想法，但因為是保護區，內政部有意見，如此一來，確實會影響地方發展。

城鄉局長黃國峰說，當初汐止都市計畫第三次通盤檢討有人提出變更，但因為地形比較陡峭，沒有獲得中央支持；捷運局長李政安說，汐東捷運會在這邊落墩，但地基會打比較深，開發區則還會牽涉坡度等問題，跟墩柱是不太一樣。

張錦豪認為汐科站仍有必要把一些聯開案設計進來。侯友宜則說，還會持續跟部會溝通，若專家學者覺得不適合發展，也不見得得做聯開案，也可做其他發展，會請城鄉局持續與內政部溝通。

新北市長侯友宜表示，汐科站周邊因是保護區，當初都市計畫通盤檢討考量坡度等問題被否決，會請城鄉發展局持續與內政部溝通。（記者羅國嘉攝）

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