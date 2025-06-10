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    首次出國就想獨旅能去哪？ 全網秒回「1國」：新手村！

    夏季旅遊旺季將至，不少人會選在這段時期挑戰「人生首次獨自出國旅遊」。示意圖。（資料照）

    夏季旅遊旺季將至，不少人會選在這段時期挑戰「人生首次獨自出國旅遊」。示意圖。（資料照）

    2025/06/10 14:58

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕夏季旅遊旺季將至，不少人會選在這段時期挑戰「人生首次獨自出國旅遊」，至於嚮往的首選國家則因人而異。一名網友表示，從未出國旅遊過的好友詢問他，若首次出國就想挑戰獨旅「哪個國家最適合新手？」他建議好友先從亞洲國家開始，但好奇其他人的想法，該文一出，立即吸引眾人熱議。

    該名網友在PTT以「第一次出國獨旅會建議去哪個國家阿？」為標題發文，透露自己的好友從以前到現在都沒有出國旅遊過的經驗，好奇如果第一次出國就想獨旅，「會建議去哪個國家？」他自己覺得亞洲國家相對簡單一點，可能比較容易找到會講中文的人，溝通上不會太困難；倘若英文好的話，也可以考慮看看去英文系國家。

    該文一出，掀起眾人熱烈討論，其中絕大多數的網友大推「日本」，指出當地有大量漢字標示不易迷路、電車系統完善等優勢，對對於初次出國者是比較安心的選擇，「日本安全，又好玩」、「搭電車會就能玩整個日本」、「日本新手村～不會日文也OK」、「一堆漢字，美食又多，又不盤」、「日本，沒有之一，到處漢字不迷路」。

    另有其他網友建議其他觀光旅遊資訊完整，也容易遇到會說中文工作人員的國家或地區，「澳門，有吃有玩可賭」、「香港講普通話也能通，完全無縫旅遊」、「我是去新加坡考GRE，發現也好溝通好玩」、「我第一次獨旅是去大馬，會有講中文的人可以問」、「韓國觀光真的做得很完善，觀光景點到處都有拿牌子會講中文的人」。

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