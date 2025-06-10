高雄新建湖內大湖地區抽水站、雨水箱涵 提升區域排水效能

高雄市水利局投入2.7億元經費，於湖內區大湖地區新建1座抽水站，提升區域排水效能。（記者陳文嬋攝）

2025/06/10 14:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市政府水利局投入2.7億元，於湖內區大湖地區新建1座抽水站，裝設2組2.5cms抽水機，並增建長1公里分流雨水下水道，工程目前已完成啟用，提升區域排水效能。

湖內區田尾里、大湖里等一帶，人口密集卻地勢低漥，又受到二仁溪排水頂托影響，每逢豪雨二仁溪水位高漲，外水影響內水排放，造成地方容易積淹水，長年飽受水患威脅。

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水利局為強化地方排水效能，推動「大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程」，總經費2.7億元，爭取到內政部國土管理署全額補助，工程增設1座抽水站，並新建1條分流雨水下水道，將大幅改善地方長年排水不良問題。

水利局表示，工程新建1座抽水站，包括前池及抽水機組，總面積1378平方公尺，裝設2組2.5cms抽水機，提供5cms抽水能力，加快排水效能，並預留設備空間與系統介面，未來視實際需求與經費，能夠快速擴充規模。

抽水站體採灰黑白色系搭配，規畫地下1層、地上2層，以文化瓦斜屋頂設計，保留瓦片組成屋頂，既復古又現代，外牆為仿清水模塗料，融合地方特色，兼具實用與美觀。

工程也增建1條長1095公尺、寬2.3公尺箱涵式雨水下水道，有效分流湖內區雨水下水道系統7.5cms水量，避免大量雨水直接排入市區，搭配抽水站運作，可迅速將雨水排入二仁溪，提升整體排洪效能。

水利局說，工程自112年1月31日開工，目前已完成啟用，將有效改善地方排水瓶頸，兼具蓄洪與水位調節功能，提升區域排水效能，確保地方居民生命財產安全。

此外，水利局也自籌800萬元經費，推動湖內區田尾里水防道路增設工程，將於抽水站附近新設1條水防道路，全長391.7公尺，將於6月中開工，預計11月完工，除作為抽水站日常維護通道，也將提供災時應變通行，提升防災應變能力與韌性。

高雄市水利局投入2.7億元經費，於湖內區大湖地區新建1座抽水站，提升區域排水效能。（記者陳文嬋攝）

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