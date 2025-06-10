為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南鐵綠園道：打造五星級自行車道串聯台南文化與綠生活

    台南市區鐵路地下化工程預計明年底完工。（記者洪瑞琴攝）

    台南市區鐵路地下化工程預計明年底完工。（記者洪瑞琴攝）

    2025/06/10 13:22

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區鐵路地下化工程進入收尾階段，預計明（2026）年底完工，未來將釋出的鐵道空間總長達8.23公里，將打造成具交通與休憩功能並重的「南鐵綠園道」。台南市議員蔡筱薇今（10日）質詢時，積極爭取將綠園道導入「智慧 × 綠能 × 人本」概念，打造符合永續與人性需求的城市新廊帶，「台南不一樣，就要從綠園道開始不一樣」！

    南市工務局長陳世仁答詢表示，南鐵綠園道以70%綠化為目標。市長黃偉哲則表示，後壁烏樹林在自行車觀光休閒專用道上的規畫與執行上已有雛型可參考，將會評估南鐵地下化後的優勢，連結周遭景點，打造更完善的生活廊道與自行車路線。

    蔡筱薇指出，南鐵綠園道起自大橋車站、迄於保仁路，南北縱貫市中心，長度近6公里，兼具都市再生與公共空間重構潛力，市府應以「以人為本」為空間規劃基礎，同時結合智慧及綠能概念，尤其導入綠能智慧燈桿、智慧路燈旗、AI垃圾桶等新多元功能裝置，打造真正屬於市民的生活廊道。

    關於民眾所關注的自行車道部分，蔡筱薇表示，於2018年競選時就主張推動「五星級自行車觀光休閒專用道」，以自行車網絡串連沿線景點，結合公共藝術、綠生活理念，如今鐵道地下化完成在即，建議市府可將自行車道從綠園道延伸至生產路、崇德路接續仁德保生東路及文華路二段，把自行車路線推廣至奇美博物館，大幅提升都市慢行品質，打造兼具環保及文化的自行車路線。她要求市府進行整體開發前，必須召開公聽會，廣納居民、學界、交通專家與各方利害關係人意見，確保開發計畫符合公共利益與程序正義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播