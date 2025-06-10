新北打造「銀新未來城」長照園區 都計案內政部審議通過

新北市政府選定三重區碧華國中舊址，推動「銀新未來城」長照綜合園區。圖為基地空拍。（圖由城鄉發展局提供）

2025/06/10 13:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣即將邁入超高齡社會，因應長輩的長期照顧需求，新北市政府選定三重區碧華國中舊址，推動「銀新未來城」，結合醫療、養老與居住功能，打造綜合型長照醫養園區，案件今天經內政部都市計畫委員會審議通過，市府將辦理再次公開展覽作業，並由衛生局啟動BOT招商。

衛生局指出，新北市是全國高齡者最多的縣市，至今年5月底，65歲以上人口數已達78.47萬人，佔全市人口比例為19.38%，即將邁入超高齡社會。市府自2019年起展開醫療與長照布局，推動「為智慧醫療顧健康、運動營養保活力、在地安養更安心」策略，並以三重「銀新未來城」當作高齡友善城市的重要示範據點，盼落實在地安老、全齡友善的生活。

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城鄉發展局局長黃國峰表示，三重銀新未來城落腳三重區碧華國中舊址，面積約2.88公頃，因校舍結構被判定為高氯離子的危樓，全校已遷至新址，現況部分土地做為臨時停車場使用，其餘土地長期閒置，因此市府從長照政策出發，考量地方需求活化利用，結合醫療、養老與居住功能，打造綜合型長照醫養園區。

黃國峰說明，三重銀新未來城是為長者設計的「只租不售」居住空間，且長者佔比將超過65%，設置收托至少120人的日間照顧中心，以及200床以上的住宿式長照機構，還有診所、運動設施、托育中心等多功能設施，為滿足周邊地區停車需求，提供約300席停車位，並預留20%面積做為綠地開放空間，長者不僅能享受日常生活的照護與醫療，還能參與社交活動，維持身心健康，提升地方的公共服務機能。

城鄉局表示，本案經內政部都市計畫委員會審議通過後，因應審議期間方案調整，將再次舉辦公開展覽作業，未來由市府衛生局辦理BOT招商完成後，都市計畫再發布實施，期待引領全台高齡友善政策發展，使三重成為長照與醫療養護整合的典範。

新北市三重區「銀新未來城」預定地部分做臨時停車場使用，其餘土地長期閒置。（記者賴筱桐攝）

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