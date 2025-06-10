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    租借嘉市YouBike電輔車 須投保傷害險

    嘉市自8月1日起若未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電動輔助自行車。（嘉市政府提供）

    嘉市自8月1日起若未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電動輔助自行車。（嘉市政府提供）

    2025/06/10 12:54

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市為確保民眾騎乘公共自行車YouBike 2.0安全有保障，自8月1日起若未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電動輔助自行車。市府表示，民眾不需要負擔公共自行車保險費用，提醒民眾儘早完成投保公共自行車傷害險。

    市府交通處長許啟明表示，市府在2020年12月啟用公共自行車時，即已推行免費公共自行車第三人責任險及傷害險，今年以來使用公共自行車的平均投保率逾9成。

    而為確保使用者騎乘安全保障，自今年8月1日起使用嘉市公共自行車的民眾，如未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電動輔助自行車。

    許啟明說，目前投保公共自行車傷害險，並無需再負擔保險費用，提醒民眾儘早確認是否已完成投保，若已完成投保，即可租用嘉市2.0E電輔車，亦可獲得全國同屬YouBike2.0的安全保障。

    市府表示，民眾只需要透過微笑單車APP或官網的會員專區，就可設定公共自行車傷害險，實際使用者與登記被保險人須為同一人，方符合理賠資格。

    若同一手機門號綁定多張票卡進行租借，務必在每張票卡上輸入正確的登記被保險人個人資料，保險公司辦理理賠時，將調閱事故當次自行車租借紀錄、醫療證明與登錄個人資料是否相符，呼籲民眾應注意票卡實際使用者與登記被保險人須為同一人，方能符合傷害險理賠資格，以維護自身權益。

    公共自行車傷害險為市府提供的保險，保障騎乘者在意外事故中發生失能、死亡者，最高可獲100萬元理賠保障（未滿15足歲者，依法僅給付失能保險金、喪葬保險金）；倘因受傷住院者，每日最高可獲住院醫療保險1000元理賠保障。

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