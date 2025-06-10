台灣智慧營運塔歷經3位市長 遭批「被消失」模組竟還存在

市議員何文海質疑台灣塔現址的模組歷任三位市長竟還未拆。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/10 14:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣智慧營運塔歷經3位市長，但是至今是否興建尚不可得知，民進黨議員何文海今天提出質疑台灣智慧營運塔胡志強時代的台灣塔，林佳龍時代的台灣智慧營運中心，盧秀燕上任後改成的台灣智慧營運塔，但現在完全「被消失」，被移到旁邊的北屯創研段土地，究竟台灣塔蓋不蓋？但是原本台灣塔現址卻被用圍籬圍著，裡面的台灣塔鋼管結構型式模組何時拆除？

市長盧秀燕表示，因為台灣塔是歷經前二位市長，到她上任後，藍綠議員吵不停，因此她整合名稱為台灣智慧營運塔。

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市府表示，台灣智慧營運塔興建進度，正在上網招商中；至於圍籬，都發局長李正偉表示，兩週內與建設局會勘，再決定如何拆除，對於台灣塔的模型，則端視是否能融合公園再決定如何處理。

市議員何文海在市議會指出，台北101要來台中投資做百貨賣場，但是所謂「台中101」不是台北101來台中投資的百貨賣場，而前市長胡志強時代的台灣塔，林佳龍時代的台灣智慧營運中心，盧秀燕上任後改成的台灣智慧營運塔（營運塔）。

何文海指出，營運塔現在完全「被消失」，而移到旁邊的北屯創研段土地，目前還在進行招商文件以及財務試算等作業，在盧秀燕只剩下1年7個月任期內，沒有可能動土？

何文海更痛批，台灣智慧營運塔不但在胡志強任內的鐵圍籬依舊圍著，連胡志強的宣傳字樣都在，當初為了宣傳台灣塔而試建的模型也在，批盧秀燕行政怠惰不理不管，他要求既然台灣塔原址已遷移，市府應該把圍籬打掉，既有的模型研究如何處理？而原址恢復成公園，讓民眾使用。

何文海強調，目前移到經貿路以及大鵬路口的創研用地，面積高達3.18公頃，建蔽率有50%，容積率達630%分，目前已經完成委外招商顧問案，進度為何？

台灣塔鋼管結構型式模組還在現址，都發局長李正偉表示兩週後會勘。（資料照）

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