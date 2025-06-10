業務用「牛乳」非「鮮乳」 綠委鍾佳濱等籲政府加強稽核

民進黨立委鍾佳濱（右二）、賴惠員（右一）、郭昱晴（左二）、伍麗華Saidhai Tahovecahe（左一）今天在立法院召開「企業詐騙？乳廠專供『業務專用』，手搖飲喝到的非『牛乳』」記者會。（鍾佳濱辦公室提供）

2025/06/10 13:08

〔記者李文馨／台北報導〕多位民進黨立委今天在立法院召開記者會指出，有食品大廠推出業務專用「牛乳」，但實際成分含有奶粉、奶油、鮮奶油等，但因為包裝與零售通路包裝無明顯差別，導致消費者無法清楚識別其與「鮮乳」的差異，呼籲食藥署應請各地方政府加強稽核，廠商以進口液態乳調製飲品，不可再稱「鮮奶茶」。

衛福部食藥署回應，廠商添加其他原料都必須如實表示，否則依照《食品安全衛生管理法》最高可面臨400萬罰款；並提調，明年7月1日起全面實施必須有鮮乳標章才能標示鮮乳，否則只能以乳飲品、還原乳、調味乳，甚至「牛奶風味」等名稱標示。

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民進黨立委鍾佳濱、賴惠員、郭昱晴、伍麗華Saidhai Tahovecahe今天與高大牧場、乳業協會在立法院召開「企業詐騙？乳廠專供『業務專用』，手搖飲喝到的非『牛乳』」記者會。

鍾佳濱表示，有知名食品大廠推出業務專用「牛乳」，然而實際成分除了水與生乳以外，仍有其他成分奶粉、奶油、鮮奶油等，但因業務用包裝通常與一般零售通路包裝無明顯差別，導致消費者於手搖飲店面消費時無法清楚識別其與「鮮乳」的差異。

鍾佳濱建議，為避免消費者混淆，畜產會應嚴格執行稽查，明定僅取得「鮮乳標章」，或農產品生產及驗證管理法之「驗證標章」者，始得標示為「鮮乳」；針對手搖飲等零售通路，食藥署應請各地方政府加強稽核，廠商以進口液態乳調製飲品，不可再稱「鮮奶茶」。

伍麗華指出，市面上奶茶、鮮奶茶價差達10元，許多民眾仍然願意為了健康買單，沒想到理應加鮮奶的鮮奶茶，竟然還會有混雜奶粉、奶油的情況，呼籲政府應該提出解決措施，遏止鮮奶詐騙。

郭昱晴擔憂，國中小校園若選用到「業務專用乳」或還原乳，這些產品標示不清，加上學校多半無法逐一檢驗成分，導致學童攝取的乳品來源極不透明，對發育中的兒童可能造成營養不均的風險。

「和台灣本土新鮮現產柳營鮮乳相比，澳洲牛乳反而因為進口的關係賣得更貴，並不合理」，賴惠員呼籲，主管機關應該針對相關標章、包裝的使用明確規範，以利消費者查察、辨明。

乳業協秘書長會方清泉指出，進口液態乳加進口冰磚乳還原4倍，和國產生乳量的占比從2008年到2024年從2%不到上升到超過35%，他呼籲，乳品企業不要為了蠅頭小利欺騙全國消費者，「拒絕偽鮮乳」。

高大牧場董事長陳東杰表示，台灣的酪農這幾年走的很辛苦，市面上充斥偽鮮奶，消費者想要看一眼原材料很困難；廠商不只進口液態乳調製飲品，更以2025年紐西蘭乳品零關稅進口為由，壓低本土鮮奶收購價格。

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