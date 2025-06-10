台南加強防汛整備應對颱風威脅 10件在建工程列重點

曾文溪排水長安橋改建工程抽查。（南市災防辦提供）

2025/06/10 13:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕受到東北季風和華南雲雨區影響，5月底典型的梅雨鋒面剛過，緊接著東方海面至南海有熱帶擾動發展的機率，可能生成熱帶性低氣壓，不排除今、明（10、11日）會形成今年第一個颱風「蝴蝶」，天氣不穩定，南市府團隊及各區公所加強防汛整備工作，並由「防汛整備抽查小組」進行防颱防汛整備抽查作業，確保在建工程不因豪雨致災，這次有10件工程列入名單，及早防範。

「0121」地震過後大小餘震不斷，造成台南山區土石鬆動，同時山區降雨機率較高，大雨過後易造成土石流及大崩模崩塌災害，市府每年汛期前都會特別要求在建工程務必落實防汛整備作業以及自主防汛檢查，並由南市府災害防救辦公室邀集研考會、工程施工查核小組、水利局以及政風處共同組成「防汛整備抽查小組」，針對全市各風險區域加強抽查。

請繼續往下閱讀...

市府秘書長兼災防辦主任方進呈表示，評估南市易淹水地區排水改善工程等案件，今年有曾文溪排水長安橋改建工程、六塊寮排水治理工程（安定區第二標及第三標一工區）暨台19線和順北橋改建工程、曾文溪排水（9K+185）橋梁改建及上下游護岸改善工程、鹽水溪排水3號橋改建工程等，總計10件高風險區域的在建工程，列入「防汛整備抽查小組」加強巡查名單。

災防辦執行秘書王雅禾強調，為檢視工區是否落實加強防汛準備，市府每年均依「因應颱風豪雨來襲抽查在建工程防颱防汛整備情形運作機制」建立重點防汛工程名單，啟動重點防汛工程抽查作業，並於5月底完成督導，所有防汛缺口均應確實封堵，確保現場符合工地防災減災作業整備相關規定，加強救災裝備器材整備及掌握救災人力，保持隨時動員的整備能力。

六塊寮排水治理工程抽查。（南市災防辦提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法