白沙屯拱天宮闢南側聯絡道盼紓解車潮 今動土

拱天宮闢南側聯絡道盼紓解車潮，今天動土。（記者蔡政珉攝）

2025/06/10 13:28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮為全國宗教信仰中心，香客絡繹不絕，但龐大車流常造成白沙屯地區交通堵塞，苗縣府規劃於苗31-1、台1線路口開闢南側聯絡道銜接至濱海的苗41線，並將拓寬苗41線，交通部核定總經費4.3餘億，地方配合款則由拱天宮支應6000多萬，今天動土，估計2027年3月完工。

白沙屯拱天宮徒步前往雲林縣北港鎮朝天宮進香廣為人知，也被列為國家重要民俗活動，除了媽祖婆進香期間人潮、車流擠爆白沙屯地區，平日參香的民眾也相當多。

請繼續往下閱讀...

苗縣府為紓解苗86線（拱天路）及台1線進入白沙屯拱天宮龐大車潮，爭取開闢拱天宮南側聯絡道，也將拓寬苗41線部分路段，希望南側聯絡道完工後可建構通霄鎮白西里、白東里、內島里生活圈完整路網，並提供居民與香客更便捷通道。

苗縣府交通工務處指出，整體計畫分為2部分，新闢長420公尺的南側聯絡道向西延伸採高架式橋梁跨越鐵路與苗41線銜接，橋梁寬13.6公尺；苗41線則自起點往南拓寬1310 公尺，拓寬段平均路寬12公尺。

白沙屯地區原本為小漁村，雖然已開闢拱天路，但仍無法紓解車流，未來苗41線拓寬後可與拱天路串聯，並透過拱天路銜接至台1線，再透過台1線銜接至台61線，並與新闢的南側聯絡道構成環狀聯絡路網。

拱天宮闢南側聯絡道盼紓解車潮，今天動土。（記者蔡政珉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法