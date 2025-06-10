竹縣5國中師生獲全國技藝教育績優表揚 蔡依庭、何品言搶眼

新竹縣竹北國中學生蔡依庭（左3起往右）、精華國中學生何品言，以及六家高中老師陳靜儀（右4起往右）、精華國中老師林音如、校長謝東育，5人榮獲全國技優人員。（記者黃美珠攝）

2025/06/10 13:04

〔記者黃美珠／新竹報導〕推廣技藝教育，新竹縣本學年度有5名國中師生獲得全國技藝教育績優人員的表揚，其中竹北國中學生蔡依庭、精華國中學生何品言，前者每週詳實記錄自己的學習歷程，最近還在全縣技藝教育競賽食品職群烘焙項目表現突出，後者則是今年全縣技藝教育競賽（商管職群）的第一名。縣長楊文科今天公開表揚5人在技藝教育上的探索與努力。

縣府教育局表示，本學年度的全國技藝教育績優人員遴選，竹北國中學生蔡依庭、精華國中學生何品言同獲「國中學生組」表揚，六家高中國中部教師陳靜儀、精華國中教師林音如以及精華國中校長謝東育則各自在「國中教職員工組」、「行政組」獲肯定。

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其中精華國中何品言，曾獲Bebras國際運算思維挑戰賽PR92的好成績，展現優異的數理邏輯與問題解決能力。在校期間積極修習技藝教育課程，涵蓋商管、設計、烘焙以及中餐4個職群，展現廣泛的學習興趣跟高度自主學習能力，今年不負眾望在全縣技藝教育競賽（商管職群）抱回第一名。

至於3名推動技藝教育的國中校園師長們，精華國中林音如透過課程實作與生涯探索活動，引導學生認識自身特質與興趣，幫助學生選擇合適的職群，提升對未來職涯的認識與規劃能力。她還長期陪伴學生進行技能訓練，適時提出專業指導與鼓勵，建構出學生的成就感與自信。

六家高中國中部陳靜儀還輔導校內僑生參與技藝課程並做適性探索，推出「技藝班聯絡簿」、成立技藝班社群群組，提供學生和家長課餘諮詢。

精華國中校長謝東育則秉持「適性揚才」、「選技職，好好讀，有前途」的教育理念，作為該校推動技藝教育最強的行政組後援力量，爭取各項計畫經費，改善校園環境，並連結社區及在地資源，挹注教學所需，也導入數位評量系統，針對學生各職群學科學習狀況，快速掌握不足與迷思，協助學生釐清與重整。

縣府教育局表示，本學年度縣府與縣內4所私立高中合作，就以開設的機械、動力機械、電機與電子、商業與管理、設計、農業、食品、家政、以及餐旅9個群別，開辦超過200班的合作式課程、30個自辦班與1個專班，使近千人可以參與，讓國中生們可以經此試探、實作課程加深對職業生涯的認識，找到自己未來的路。

此外，縣內的技藝教育也已經向下扎根到國小高年級，縣府提供各校經費做職業試探課程，其中竹北、新埔2所國中也獲教育部補助設立「國民中學區域職業試探與體驗示範中心」，提供電子電機、農業以及設計3個職群的體驗學習。

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