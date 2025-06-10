黑熊出沒！台中和平南勢連續拍到影像 人人守護山林協會獲獎

林保署台中分署致贈禮品，感謝人人守護山林協會協助推廣及測試改良式獵具的夥伴。（林業署提供）

2025/06/10 12:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區南勢部落獵人組成「人人守護山林（PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ）協會」，去年起組織黑熊巡守隊，今年5月透過族人自行架設的紅外線自動相機，2度捕捉到黑熊在海拔1177公尺淺山地區現身畫面，協會也以公約方式自主規範成員狩獵僅能使用改良式獵具，避免誤捕非目標物種，林業及自然保育署台中分署長張弘毅頒發黑熊生態服務給付棲地監測獎勵金，感謝族人對部落守護周邊黑熊棲地的用心。

林業保育署台中分署表示，近年來台灣黑熊族群逐漸增長，分布範圍往前山地區擴張，南勢部落「人人守護山林協會」於2014年起沿部落周邊水管路進行黑熊巡守工作，連續2年透過巡守路線上監測相機拍攝到黑熊影像，且拍攝地點皆位於海拔1,200公尺以下淺山地區，顯示該棲地已有黑熊穩定利用，台中分署除頒發獎勵金感謝部落獵人運用傳統知識積極參與黑熊保育工作外，也辦理友善黑熊說明會，與山村居民一同面對人熊逐漸接近的挑戰，鼓勵更多人成為友善黑熊夥伴。

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林業保育署台中分署指出，南勢部落族人長期與台中分署合作，參與各項野生動物保育行動，建立狩獵自主管理，積極協助測試及推廣改良式獵具，這次再度記錄到黑熊出沒，協會成員便主動向巡守路線周邊農舍果園宣導，協助檢視水管路沿途是否有放置不明獵具。

「人人守護山林協會」成員、和平國中主任范志傑，並透過狩獵文化相關課程，教導和平國中、台中一中、竹南高中等學生使用改良式獵具，將山村部落族人長期以來山林智慧的累積，成為黑熊保育工作推展的重要助力，是台中分署在中部地區推動友善黑熊及在地保育工作的重要夥伴。

林業保育署台中分署表示，台灣已邁入「有熊國度」，黑熊在山村部落與林地交界出沒機率大增，提醒山村居民或都市民眾，進入山區活動應避免單獨行動，做好食物管理，隨身攜帶熊鈴，如遇黑熊請保持冷靜不驚慌奔跑，面對黑熊緩步後退，確認安全後立即通報，讓人熊和平共處平安共好。

林業及自然保育署台中分署長張弘毅（左）頒發黑熊生態服務給付棲地監測獎勵金給人人守護山林協會，由理事長管賢榮（右）代表接受。（林業署提供）

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