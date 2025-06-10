台灣人每天借書百萬冊 圖書館人共商未來趨勢

教育部今（10）日舉辦「114年全國公共圖書館發展會議」，圖書館人大集合，共商在數位時代下，圖書館營運與服務創新的可行方案。 （教育部提供）

2025/06/10 12:33

〔記者林曉雲／台北報導〕網路時代，打造無牆圖書館！據統計，全國有553所公共圖書館，借閱4156萬人次，借閱冊數1.28億冊，每天借閱百萬冊，電子書借閱亦達1980萬冊。教育部今（10）日舉辦「114年全國公共圖書館發展會議」，圖書館人大集合，就多元文化、永續發展、身心障礙者權益與社會共融各面向，共商在數位時代下，圖書館營運與服務創新的可行方案。

教育部終身教育司長梁學政表示，公共圖書館是民眾終身學習的重要場域，不僅提供多元學習管道與自我成長機會，更肩負文化傳承的使命，以發揮社會支持系統功能與角色。

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「故事 StoryStudio」創辦人暨主編涂豐恩主講「為何我們需要圖書館？台灣在地記憶與文化數位人文的共建計畫」，探討圖書館在跨媒介時代的定位，思考書籍與圖書館的變與不變。

淡江大學資訊與圖書館學系教授林信成則演講「翻轉圖書館：地方知識的文化轉譯、數位創新與活化再生」，從自身經驗出發，剖析數位深耕、地方創生與文化創意如何融合，進一步推動「無牆圖書館」願景。

此外，燦爛時光東南亞主題書店創辦人張正、台北市立圖書館課長陳慧俐與新北市立圖書館館長吳佳珊，分享推動多元文化閱讀，打造屬於在地的世界地球村。

而國立公共資訊圖書館科長許瓊惠分享智慧科技應用、高雄市立圖書館館長李金鴦介紹高齡友善圖書館經驗，以及中華民國智障者家長總會社工專員翁亞寧分享易讀資訊推廣與心智障礙者的服務。

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