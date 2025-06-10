竹北環北路2段830公尺「路損熱區」 公所砸644萬執行路平

新竹縣竹北市公所最近執行路平，鎖定環北路2段的「路損熱區」。圖為已經改善後的狀況，讓車流行得更順暢安全。（記者黃美珠攝）

2025/06/10 12:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所推動路平專案的腳步來到環北路2段、長約830公尺的「路損熱區」，一舉投下644萬改善這條省道台1線東、西兩側的交通大動脈，給所有用路人更順暢安全的路。

市長鄭朝方說，環北路1到5段，以ㄇ字型環抱竹北西區跟老城區，是支撐全市運作的核心道路之一。這條道路沿線有都市重劃區、工業區、科技園區，所以經常被重車輾壓、車流龐大，路面劣化也就相對明顯，其中的「路損熱區」更落在環北路2段這短短不到1公里之處，公所近期發包施工，已經完成這段位於台鐵鐵路橋下的路損熱區的刨除重鋪工作。

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市公所主秘陳家緯說，這次改善的路段是從鐵路橋下到環北路2段175巷口前，總施作長度約830公尺，施工面積約9200平方公尺。這個路段鄰近有預拌混凝土場、資源回收廠以及持續開發中的昌益園區等，不僅上下班時間車流很大，長期還有大型、重型車輛密集進出的問題。

公所為了提升這個路段路面的耐用性和平整度，已經用瀝青混凝土刨除後重新加封，後續也會持續分段編列經費，逐步改善包括通往新埔跟台元科技園區的環北路1段等其他道路，以此提升竹北西北側跟竹北產業廊帶周邊的道路和交通品質。

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