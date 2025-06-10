草仔粿的多重宇宙！ 新北瓜山國小學生開發創意料理

位於新北市瑞芳區的瓜山國小，老師以草仔粿設計課程，帶領學生去發想「草仔粿的多重宇宙」食譜，再搭配金山的一則則故事，參與「灃食夢想計畫—夢想食驗事」競賽。（圖擷取自官網）

2025/06/10 12:53

〔記者林曉雲／台北報導〕「草仔粿的綠色是色素加太多了嗎？」位於新北市瑞芳區的瓜山國小，以阿嬤的草仔粿去發想「草仔粿的多重宇宙」食譜，學生以大腸包小腸概念，在草仔粿裡加入德國香腸，或把草仔粿做成鬆餅，或改良成鹹的海鮮粿做成麵疙瘩，搭配金山的一則則故事，參與灃食公益飲食文化教育基金會主辦的「灃食夢想計畫—夢想食驗事」競賽，和其他8組師生團隊共同競逐桂冠

對草仔粿的印象是什麼？學生李駿辰說，阿嬤都會煎「恰恰」的草仔粿給他吃，有種說不出來的香氣，以前認為草仔粿的綠色是色素加太多；學生呂永潔說，知道很多地方在賣草仔粿，但不知道綠色是從那來的？學生何沛澄則說，只知道是很好吃的甜點，裡面包紅豆餡。

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但研究了草仔粿一學期以後，學生們發現，原來草仔粿的綠色來自於天然草本植物苧麻。謝睿喆說，他們去採訪耆老後，決定創作很潮的草仔粿，用「大腸包小腸」打破既定草仔粿的印象；李駿辰則說，以前唾手可得，買一個就吃掉，現在要花時間和力氣去做，完成時很有成就感。

設計草仔粿課程的老師吳彥樺說，剛開始她很緊張，會提醒學生注意瓦斯和刀子，一學期課程進行到後面，她就不再提醒了，因為學生都比她厲害，孩子們莫名其妙地又長大了。校長沈美慧則表示，學生少，老師也少，做事大家一起來，學生有夢想要去做，師長就是陪伴，讓孩子知道處處有寶物。

灃食教育基金會副執行長葉俊甫表示，灃食夢想計畫9組決選團隊，自今年寒假後，透過觀察調查、料理研發、戲劇展演、社區互動等多元形式，聚焦健康議題、在地食材、飲食文化等面向，讓孩子不只是「吃」，更在夢想實踐的歷程中，發現食物背後連結起的土地與人情。夢想計畫預計7月10日在國立台灣科學教育館舉辦最終評選。

位於新北市瑞芳區的瓜山國小，老師以草仔粿設計課程，帶領學生去發想「草仔粿的多重宇宙」食譜，再搭配金山的一則則故事，參與「灃食夢想計畫—夢想食驗事」競賽。（圖擷取自官網）

位於新北市瑞芳區的瓜山國小，老師以草仔粿設計課程，帶領學生去發想「草仔粿的多重宇宙」食譜，再搭配金山的一則則故事，參與「灃食夢想計畫—夢想食驗事」競賽。（圖擷取自官網）

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