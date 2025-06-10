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    林試所雙管齊下 濱海地區苗木綠化存活率提升到56.8％

    林試所嘉義中心四湖試驗站篩選適合樹種，在雨季密植造林，還施用肥料等改善土質等方式，提高濱海地區苗木存活率。（圖由林試所提供）

    林試所嘉義中心四湖試驗站篩選適合樹種，在雨季密植造林，還施用肥料等改善土質等方式，提高濱海地區苗木存活率。（圖由林試所提供）

    2025/06/10 12:38

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣沿海地區因土地鹽鹼化，綠化難度高，西南沿海區還有地層下陷問題，農業部林試所近年除篩選出適合這類土地栽種的樹種，林試所轄下嘉義研究中心四湖試驗站也推動新復育方式，在雨季採取密植造林、施用蚓糞肥料改善土質，也鋪設稻草減少地表水分蒸發，提高苗木存活率。

    為更進一步復育濱海鹽化地帶的綠被，林試所嘉義中心四湖試驗站經試驗發現，在5月到9月雨量較豐沛時期栽種苗木，並搭配適合的栽培策略，可大幅提高苗木存活率，林試所四湖試驗站團隊在無林木覆蓋的試驗區選用白千層、穗花棋盤腳、苦藍盤、黃槿、苦楝、土沉香、欖李、紅海欖等耐鹽耐淹的植物，在有其他林木遮蔭試驗區則選擇銀葉樹、瓊崖海棠、台灣海桐、草海桐、榔榆等物種強化林下植物層次結構，發現整體存活率達56.8%，比過去約3成的存活率更高。

    林試所指出，濱海地區土壤鹽鹼化程度高，都遠超過一般作物可承受的標準，因此採用密植造林策略（1公尺 × 1.5公尺）、施用蚓糞肥改良土壤結構，並鋪設稻草蓆以減少地表蒸發與鹽分回升，有助於提升苗木存活率，也能增加土壤涵水能力與穩定微氣候；團隊也發現，在經過整理的試驗區，天然植生的族群也更豐富，從原本的只有19種，增加到80種，認為這代表林下環境溫濕穩定，對植物萌發具關鍵影響。

    林試所進一步指出，在試驗下可發現部分樹種表現出更好的環境適應能力，如土沉香、苦藍盤等，分別有有91.7%與79.7%的存活率，團隊也進一步分析各樹種的地徑生長速率，發現白千層為速生樹種代表，地徑日增長率達0.014mm/mm/day，披針葉紐仔樹與苦藍盤約為0.009–0.010，而相對緩慢者如海茄冬與銀葉樹則小於0.005，可做為未來營建碳匯林與防風林的重要參考。

    林試所副所長吳孟玲表示，未來將持續集中資源扶植高適應力物種，並且會嘗試以天然更新搭配人工補植方式，另也因應海濱區風勢強勁，未來一個樹穴將不再只種1棵，而會同時栽種2-3棵苗木策略等，讓復育更彈性，該所也成立種樹諮詢中心，提供各界適地苗木諮詢建議。

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