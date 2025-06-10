「蛋蛋」的哀傷！裝潢工切傷生殖器 彰基花5小時重建接回

工人慘遭切割器切傷造成睪丸噴出。（民眾提供）

2025/06/10 11:45

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉1名工人9日在民宅裝潢施工使用圓盤切割器施工時，不慎割到自己身體，導致右大腿內側及生殖器切割傷，睪丸當場噴出掉落地面，工人痛得哀嚎，消防局據報派員趕往現場，花了幾分鐘將睪丸找回，連同工人火速送彰化基督教醫院搶救，經醫院將輸精管及相關血管重建，花了5個多小時縫接，終於將掉落的「蛋蛋」接回，是否會影響日後生育功能，還要再觀察。

該名工人昨天下午在花壇鄉為某住家實施裝潢施工，在使用圓盤切割器施工時，突然割到自己身體，導致右大腿內側及生殖器被切開，傷口相當深，甚至還造成睪丸噴出掉落地面，工人當場痛得倒地哀嚎，血流如注；樓下的屋主聽到「救命」聲，趕緊向消防局報案。

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消防隊員趕往現場，工人還在痛得哀嚎，消防員幫忙尋找掉落地面的「蛋蛋」，花了數分鐘後找回，先清理乾淨後裝入安全容器內，並為工人包紮止血後，火速送彰基搶救。

彰基指出，患者送來急診後，他們立即會診泌尿外科醫師，協同整形外科醫師一起進開刀房處理，將該患者的輸精管以及相對應的血管進行重建，花了5個多小時終於把「蛋蛋」接回；患者送來急診時疼痛指數相當高，所幸生命徵象穩定，至於是否會影響到爾後的生育功能，還要後續住院觀察，才有辦法確定。

工人裝潢時不慎被切割器切到自己大腿與生殖器，造成「蛋蛋」噴出。（資料照，消防局提供）

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