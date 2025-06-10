為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今年首個熱低壓生成！ 氣象署估最快明上午成颱

    未來一週降雨預報示意圖。（圖由中央氣象署提供）

    未來一週降雨預報示意圖。（圖由中央氣象署提供）

    2025/06/10 11:26

    〔記者林志怡／台北報導〕今年首颱「蝴蝶」最快明日上午生成，中央氣象署指出，目前位於南海的低壓系統已增強為今年第1個熱帶性低氣壓TD01，未來將朝海南島方向移動，對台灣沒有直接影響，近2天各地仍高溫炎熱，南部及中部地區、各地山區有午後雷雨，週四後則受低壓帶影響，中南部與花東雨勢將進一步加大。

    中央氣象署簡任技正伍婉華指出，今年首個熱帶性低氣壓TD01今日上午8時於南海生成，距離位於恆春西南方940公里海面，且因台灣東方大範圍海面有太平洋高壓盤據，現有預報預期，TD01將沿著太平洋高壓的西南緣移動，先往西北西方向靠近海南島，週六後再進入中國陸地，期間不會直接影響台灣。

    此外，中央氣象署預報員陳姵安補充，目前預估TD01最快明日上午8時就會增強為今年第1號颱風「蝴蝶」。

    伍晚滑表示，近2天仍將維持晴朗炎熱的天氣，東半部地區、金門、澎湖高溫32至33度，西半部則可達到34至35度左右，馬祖也有29至30度，另東半部近2天都有局部短暫雨出現，午後雷陣雨方面，今日雨區分布於南部地區、各地山區，明日將擴及中部地區。

    不過，伍婉華說，除TD01外，台灣南方大範圍的低壓帶在週四後也將逐漸北移，週四花東、南部地區、午後山區有局部大雨，週五雨勢將進一步增強，且山區可能有短延時強降雨出現。

    待週六TD01往大陸移動，台灣周邊水氣仍多，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，花東也有局部陣雨或雷雨，並可能出現局部大雨，中午後山區有局部大雨。

    伍婉華指出，大範圍的低壓帶預計從下週起減弱，台灣周邊轉為西南風，中南部仍是迎風面，有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有午後雷陣雨。

    未來一週地面天氣預報圖。（圖由中央氣象署提供）

    未來一週地面天氣預報圖。（圖由中央氣象署提供）

    今明定量降雨預報。（圖由中央氣象署提供）

    今明定量降雨預報。（圖由中央氣象署提供）

    近期天氣預警。（圖由中央氣象署提供）

    近期天氣預警。（圖由中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播