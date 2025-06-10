今年首個熱低壓生成！ 氣象署估最快明上午成颱

未來一週降雨預報示意圖。（圖由中央氣象署提供）

2025/06/10 11:26

〔記者林志怡／台北報導〕今年首颱「蝴蝶」最快明日上午生成，中央氣象署指出，目前位於南海的低壓系統已增強為今年第1個熱帶性低氣壓TD01，未來將朝海南島方向移動，對台灣沒有直接影響，近2天各地仍高溫炎熱，南部及中部地區、各地山區有午後雷雨，週四後則受低壓帶影響，中南部與花東雨勢將進一步加大。

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，今年首個熱帶性低氣壓TD01今日上午8時於南海生成，距離位於恆春西南方940公里海面，且因台灣東方大範圍海面有太平洋高壓盤據，現有預報預期，TD01將沿著太平洋高壓的西南緣移動，先往西北西方向靠近海南島，週六後再進入中國陸地，期間不會直接影響台灣。

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此外，中央氣象署預報員陳姵安補充，目前預估TD01最快明日上午8時就會增強為今年第1號颱風「蝴蝶」。

伍晚滑表示，近2天仍將維持晴朗炎熱的天氣，東半部地區、金門、澎湖高溫32至33度，西半部則可達到34至35度左右，馬祖也有29至30度，另東半部近2天都有局部短暫雨出現，午後雷陣雨方面，今日雨區分布於南部地區、各地山區，明日將擴及中部地區。

不過，伍婉華說，除TD01外，台灣南方大範圍的低壓帶在週四後也將逐漸北移，週四花東、南部地區、午後山區有局部大雨，週五雨勢將進一步增強，且山區可能有短延時強降雨出現。

待週六TD01往大陸移動，台灣周邊水氣仍多，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，花東也有局部陣雨或雷雨，並可能出現局部大雨，中午後山區有局部大雨。

伍婉華指出，大範圍的低壓帶預計從下週起減弱，台灣周邊轉為西南風，中南部仍是迎風面，有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有午後雷陣雨。

未來一週地面天氣預報圖。（圖由中央氣象署提供）

今明定量降雨預報。（圖由中央氣象署提供）

近期天氣預警。（圖由中央氣象署提供）

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