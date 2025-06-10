防腐劑超標 德國「膠原蛋白飲」2萬瓶遭邊境擋下

最新邊境查驗，一批自德國進口的膠原蛋白飲，被檢出防腐劑苯甲酸與己二烯酸，雖然單一成分未超過各自限值，但兩者混合使用後總量已超出法規容許標準，全批2萬瓶依法退運或銷毀。（圖由食藥署提供）

2025/06/10 11:43

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（10日）公布最新邊境查驗結果，一批自德國進口的膠原蛋白飲，被檢出防腐劑苯甲酸與己二烯酸，雖然單一成分未超過各自限值，但兩者混合使用後總量已超出法規容許標準，全批2萬瓶依法退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，這批違規產品由「小分子褐旺藥業股份有限公司」輸入，共計2萬瓶、總重500公斤，檢驗結果顯示，每公斤檢出苯甲酸與己二烯酸各0.4公克，雖未超過各自上限（苯甲酸0.6g/kg、己二烯酸0.5g/kg），但合併換算後總量超標，違反相關規定，食藥署已要求退運或銷毀，並將該公司後續進口產品從一般抽驗提升為加強抽驗。

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林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海曾指出，苯甲酸與己二烯酸皆屬有機酸類，是常見的防腐劑，可抑制細菌與黴菌生長、延緩食物腐敗，雖毒性較低，但若長期或大量攝取，仍可能對健康造成影響，例如苯甲酸可能引發腹瀉等症狀，己二烯酸則可能刺激腸胃道。

最新邊境查驗共有6項進口產品不合格，除德國膠原蛋白飲外，來自泰國的「南薑片」與中國的「百合」被驗出重金屬超標；農藥殘留超標者則包括中國的「南瓜子仁」與泰國的「黑木耳」。另外，一批中國進口的「尼龍撈籬」也因溶出試驗不合格而遭攔截。

鄭維智補充，這批尼龍撈籬由「香港商達樂星股份有限公司台灣分公司」進口，在95℃、浸泡30分鐘的溶出試驗中，以4%醋酸測得蒸發殘渣為85ppm，遠高於法規所訂的30ppm上限，超標近3倍，全批產品依法退運或銷毀，該公司後續產品也將列為加強抽驗對象。

中國進口的「尼龍撈籬」也因溶出試驗不合格而遭攔截。（圖由食藥署提供）

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