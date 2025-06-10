青年百億海外圓夢首發法國 探訪巴黎白晝之夜幕後

「青年百億海外圓夢」首團近日赴法國，我駐法國大使郝培芝（前排左四）支持下，30位青年進行「跨域整合，未來領袖」蹲點參訪計畫。（圖由台灣國際文教創新交流協會提供）

2025/06/10 11:34

〔記者林曉雲／台北報導〕「青年百億海外圓夢」首團近日啟航法國，30位青年進行「跨域整合，未來領袖」蹲點參訪計畫，分為4組探訪法國新創科技、文化、海洋與公共事務領域，其中，文化組與法國最大民間文創基地Centquatre-Paris合作，實地探究2025巴黎白晝之夜活動規劃。

教育部、駐法國台北代表處、法國在台協會及台灣國際文教創新交流協會（AICEE Taiwan）共同為青年規劃執行為期2週之海外見習。法國當地主要合作單位由法國在台協會鏈結，包含創辦「白晝之夜」的Centquatre-Paris、致力法國新創生態系的 French Tech Mission、自1883年向大眾推廣法國語言及文化的Alliance Française de Paris、以及法國首個國際海洋保育組織Tara Ocean Foundation等。

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30位青年由駐法國大使郝培芝陪同，參訪法國國民議會，與議員Marie-Noëlle Battistel進行深度對談交流，參訪法國國民議會內重要的歷史建物及議場實景，文化組參觀法國里爾及南特等地的藝文活動聚落；創新組與新創基地STATION F及致力推動能源轉型公民實驗室Atelier 21深度交流，並到訪法國頂尖學府巴黎薩克雷大學（Université Paris-Saclay）與師生研討。

公共事務組青年與法國Levallois市長Agnès Pottier-Dumas對談，將參訪巴黎市政府探討社會創新及市政推廣；海洋組青年於法國尼斯參加2025聯合國海洋大會，深度探訪Tara Ocean Foundation海洋研究室及探測船等。執行單位團長洪志衛表示，在法國在台協會支持下，預期可拓展青年視野，深化台灣及法國的友誼，並奠定進一步合作的基礎。

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