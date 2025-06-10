遺體洗身廢棄物非一般垃圾 虎尾公所要業者自行處理引爭議

虎尾惠來靜楓生命園區，是縣內唯一火葬場。（記者黃淑莉攝）

2025/06/10 10:54

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾鎮公所殯葬管理所上週公告，往者遺體洗身更換下來的廢棄物，如被單、衣物、醫療用品等，請殯葬業者自行帶回處理，有民眾把公告PO上臉書社群引起熱議。公所邀集雲林縣葬儀商業同業公會理監事召開協調會，決議在殯葬所設置分類桶，再由公會委託合法清運業者處理。

殯葬所的公告引起民眾討論，有民眾認為擾民、亂丟河邊的人該更多了，公告要有配套不然要民眾自己想辦法解決嗎？也有民眾表示，喪家委託葬儀社辦理後事，從遺體洗身到法會、告別式統包，產生的廢棄物算是事業廢棄物，業者應該要委外處理。

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據指出，虎尾惠來靜楓生命園是縣內唯一火葬場，設有中小型禮廳，冰櫃，虎尾鎮公所殯葬所向葬儀社收場館使用費、火化費，並沒有收清潔費，過去遺體洗身及喪禮法會產生的廢棄物處理，並沒有特別去追蹤去處。

虎尾鎮長林嘉弘表示，縣府自去年加強垃圾分類，啟動垃圾破袋、退運措施，虎尾鎮今年3月至5月被焚化廠退運5次，檢查就發現垃圾中摻雜清潔遺體產生棉被、衣物、紗布等，還有沾有血液或體液物品，像尿袋、鼻胃管及針筒等，甚至有屍袋。

林嘉弘說，這些廢棄物對清潔隊員具有潛在風險，為配合政府垃圾分類及廢棄物清理政策，並維護民眾健康、預防環境污染，公所昨天邀集雲林縣葬儀商業同業公會理事長鄭添丁與公會理監事等幹部，在殯葬管理所召開協調會議，研議相關對策。

虎尾殯葬所長陳瑞宗表示，討論後達成共識，清潔遺體所產生的棉被、衣物、紗布等一旦沾染血液或體液，將視為疑似感染性污染物，包括鼻胃管、導尿管等侵入性醫療器材，皆不得隨意丟棄於一般垃圾桶。

另常見的特殊性棄置物，如藥罐、陶瓷容器、火爐等祭品器具，以及使用過的屍袋，也都不屬於一般垃圾範疇。

陳瑞宗指出，殯葬所已在靜楓生命園區內設置衣物，藥罐、陶瓷容器、火爐，疑似感染性污染物等3個回收桶，供葬儀社人員分類放置，殯葬所人員會派員巡檢，再由公會連繫合法清運業者處理。

虎尾殯葬所在靜楓生命園區內設置回收桶，供葬儀人員放置廢棄物。（虎尾鎮公所提供）

虎尾清潔隊在垃圾中發現棉被、尿布等廢棄物。（虎尾鎮公所提供）

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