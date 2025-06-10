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    中捷第5000萬人次旅客誕生 可獲星宇商務艙雙人機票

    中捷公司第5千萬位旅客產生，可獲星宇商務艙雙人機票。（中捷公司提供）

    中捷公司第5千萬位旅客產生，可獲星宇商務艙雙人機票。（中捷公司提供）

    2025/06/10 11:13

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運運量昨（9日）突破5千萬人次，中捷公司將贈送第5千萬名旅客星宇航空商務艙雙人來回機票，前後1位旅客則各獲得星宇航空經濟艙單人來回機票，中捷公司尋找幸運兒，民眾趕快核對票卡是否與公告的卡號一致，恭喜3位幸運旅客，趕快聯繫中捷公司。

    中捷公司表示，第5千萬人次幸運兒於6月9日下午持一卡通電子票證由舊社站進站、2點45分由市政府站出站（卡號：35000104351） ，將獲得星宇航空提供台中出發亞洲不限航點商務艙雙人來回機票。

    此外，同日下午持悠遊卡由九德站進站、2點45分市政府站出站 （卡號：8300675201667374） 的第4,999萬9,999人次旅客，與持悠遊卡由大慶站進站、2點45分市政府站出站 （卡號：8430997668）的第5,000萬0,001人次旅客，也分別獲得星宇航空台中出發亞洲不限航點經濟艙單人來回機票。

    中捷公司強調，這次活動與星宇航空首度陸空聯手，跨界推動台中交通發展，感謝星宇長期深耕台中，為城市注入發展動能。

    此外，中捷同步舉辦「感恩民眾6月搭中捷抽好禮」活動，至6月底止，只要當月搭乘滿5趟，就能獲得一次抽獎機會，共計超過300個豐富多元獎項。

    中捷公司更特別推出5千萬人次紀念旅遊票卡，現正於在松竹站、文心崇德站、市政府站、文心森林公園站、大慶站及高鐵台中站等六大捷運車站限量販售。

    幸運兒何在?中捷公司第5千萬位旅客產生，可獲星宇商務艙雙人機票。（記者蘇金鳳攝）

    幸運兒何在?中捷公司第5千萬位旅客產生，可獲星宇商務艙雙人機票。（記者蘇金鳳攝）

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