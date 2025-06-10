涉性平逢甲大學取消畢典 校方宣布6/20補辦並補助畢業生交通費

逢甲大學機電系6日畢業典禮開始前，家長兩派吵成一團，台上的師長試圖協調，最終宣佈取消當天畢典。（資料照，翻攝自threads ）

2025/06/10 10:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕逢甲大學6日機械與電腦輔助工程系畢業典禮，因有涉性平事件兩造學生均到場，導致畢典取消引發嘩然，逢甲大學經開會討論後，拍板6月20日補辦畢業典禮，補助畢業生親友交通費，包括自海外返台參與6月6日典禮的家長與同學，亦將主動聯繫協助機票費用補助。

校方澄清，這起校園性別事件目前仍處於調查階段，校方預計於6月中旬完成調查報告，但因是性平事件，依通報流程系上師長多未知事件及當事人身分，當天家長現場反映後，即啟動應變機制，網路上對於學校應變處理能力不當的指摘，學校虛心接受並將據以改善。

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逢甲大學指出，這起校園性別事件，目前仍處於調查階段，校方預計於6月中旬完成調查報告，屆時將提送性平會議審議，並依決議處理後續事宜。

校方指出，依據「校園性別事件防治準則」第26條第1項第2款規定，學校在保障當事人受教權的前提下，尊重被害人之意願，減少當事人間互動機會，或命行為人迴避，但事件兩造當事人皆為大四學生，課程均已結束，學校仍輔導疑似行為人避免與被行為人出現在校內同一場域，其中疑似行為人原表示願意配合，惟最終仍現身6月6日學系畢業典禮現場。

校方指出，為維護性別事件調查的公正性與當事人隱私，根據校內通報流程，系上師長及相關同仁在典禮舉行前對事件內容及當事人身分並不知情，直到典禮當日，經家長現場反映，校方立即啟動應變機制，由校安人員第一時間到場，除將雙方進行必要之隔離外，並向雙方提出「對角錯位就座」、「分流進場」等替代方案，惟未能取得共識。

方也澄清，網路上有諸多不實言論，如「男方家長曾捐贈電腦予學校」等，鄭重澄清純屬謠言，並保留法律追訴權，以維護校譽與事實真相。

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