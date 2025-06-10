國中會考台東45生獲5A以上 教育處長到新生國中貼紅榜

台東教育處長蔡美瑤頒紅榜，獎勵新生國中參加會考成績優異的學生。（記者黃明堂攝）

2025/06/10 10:42

〔記者黃明堂／台東報導〕今年國中教育會考成績，台東縣共有45位學生獲得5A以上，較去年增加16人，分別為新生國中29位、東海7位、寶桑1位、池上2位、育仁5位及新港1位，其中，新生國中黃柏諭與任庭甫兩位學生獲5A10+的成績。另外值得一提的是，新港國中今年有一位學生取得5A2+的成績，顯示教育品質的提升。

教育處長蔡美瑤昨天傍晚親赴新生國中，頒發紅榜表揚兩位學術表現優異學生，鼓勵他們持續懷抱學習熱忱、勇敢追夢。儘管今年會考題目普遍被認為具高鑑別度且偏難，台東學生表現依然亮眼，5A人數較去年增加16人，各科表現亦有成長，特別在基礎學力方面呈現穩定進步，顯示推動基礎教育已初見成效，盼各校師生，持續努力提升整體學力，追求更優異的成果。

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教育處指出，這次傑出的成績，不僅得力於縣府與學校教學團隊的全力投入，更歸功於學生本身的積極態度與自律精神。黃柏諭同學熱愛閱讀，尤其喜歡古文觀止、左傳等古文經典，語文表現出色，曾在全國語文競賽中榮獲演說項目優等。任庭甫同學則對未來有明確規劃，熱衷商業領域，透過參與校內運動會與畢業典禮等活動，實踐企劃能力並累積實務經驗。兩位同學在備考期間皆善於規劃時間，重視錯題分析與筆記整理，並認為「練習」與「理解」是掌握高分的關鍵。二人也曾代表學校參與科展競賽，並擔任班級幹部，展現出責任感與服務精神，是學業與品格兼備的優質典範。

為延續成果，縣府今年除持續推動各項學力提升計畫外，也要求各國中針對會考結果，檢視113學年度各項學力提升措施是否達成預期目標。接下來，縣府將結合6月底全縣期末共同評量及教育部學習扶助篩選測驗成績，進行交叉比對與滾動修正，強化學力培育策略，確保教育資源與措施發揮最大效益。

台東教育處長蔡美瑤頒紅榜，獎勵新生國中參加會考成績優異的學生。（記者黃明堂攝）

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