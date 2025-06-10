為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國中會考台東45生獲5A以上 教育處長到新生國中貼紅榜

    台東教育處長蔡美瑤頒紅榜，獎勵新生國中參加會考成績優異的學生。（記者黃明堂攝）

    台東教育處長蔡美瑤頒紅榜，獎勵新生國中參加會考成績優異的學生。（記者黃明堂攝）

    2025/06/10 10:42

    〔記者黃明堂／台東報導〕今年國中教育會考成績，台東縣共有45位學生獲得5A以上，較去年增加16人，分別為新生國中29位、東海7位、寶桑1位、池上2位、育仁5位及新港1位，其中，新生國中黃柏諭與任庭甫兩位學生獲5A10+的成績。另外值得一提的是，新港國中今年有一位學生取得5A2+的成績，顯示教育品質的提升。

    教育處長蔡美瑤昨天傍晚親赴新生國中，頒發紅榜表揚兩位學術表現優異學生，鼓勵他們持續懷抱學習熱忱、勇敢追夢。儘管今年會考題目普遍被認為具高鑑別度且偏難，台東學生表現依然亮眼，5A人數較去年增加16人，各科表現亦有成長，特別在基礎學力方面呈現穩定進步，顯示推動基礎教育已初見成效，盼各校師生，持續努力提升整體學力，追求更優異的成果。

    教育處指出，這次傑出的成績，不僅得力於縣府與學校教學團隊的全力投入，更歸功於學生本身的積極態度與自律精神。黃柏諭同學熱愛閱讀，尤其喜歡古文觀止、左傳等古文經典，語文表現出色，曾在全國語文競賽中榮獲演說項目優等。任庭甫同學則對未來有明確規劃，熱衷商業領域，透過參與校內運動會與畢業典禮等活動，實踐企劃能力並累積實務經驗。兩位同學在備考期間皆善於規劃時間，重視錯題分析與筆記整理，並認為「練習」與「理解」是掌握高分的關鍵。二人也曾代表學校參與科展競賽，並擔任班級幹部，展現出責任感與服務精神，是學業與品格兼備的優質典範。

    為延續成果，縣府今年除持續推動各項學力提升計畫外，也要求各國中針對會考結果，檢視113學年度各項學力提升措施是否達成預期目標。接下來，縣府將結合6月底全縣期末共同評量及教育部學習扶助篩選測驗成績，進行交叉比對與滾動修正，強化學力培育策略，確保教育資源與措施發揮最大效益。

    台東教育處長蔡美瑤頒紅榜，獎勵新生國中參加會考成績優異的學生。（記者黃明堂攝）

    台東教育處長蔡美瑤頒紅榜，獎勵新生國中參加會考成績優異的學生。（記者黃明堂攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播