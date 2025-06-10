青少年閱讀成年禮 南市圖暑假推「一日店長」

南市圖於暑假推出「一日店長」活動，將帶16至22歲青少年及25歲以下在學學生，走進在地書店，體驗書店運作與出版文化的多元樣貌。（圖由南市圖提供）

2025/06/10 10:43

〔記者劉婉君／台南報導〕支持實體書店發展，並推廣青少年閱讀風氣，台南市立圖書館暑假將推出「跳進書室圈－一日店長駐點去」活動，結合台南「做16歲」成年禮文化，帶16至22歲青少年及25歲以下在學學生，走進在地書店擔任「一日店長」，體驗書店運作與出版文化的多元樣貌，培養閱讀推廣力與思辨能力。

南市圖館長楊馥菱表示，此次合作書店包括政大書城、種子書屋、版本書店、南渡策室X無有為書店、時之河書屋與烏邦圖等多家在地特色書店。活動將擇優錄取參加者，於7月5日至8月3日，分4梯次安排駐點體驗，從政大書城啟程，參與者將依序前往3家不同風格的特色書店駐點，最後回到烏邦圖總圖店舉行「閱讀成年禮」。

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體驗期間，學員將實際參與書店營運，學習選書、陳列、行銷與讀者互動等，同時完成書籍推薦文撰寫、閱讀講座參與及社群推廣任務。活動將由攝影與影像紀錄團隊側拍，作為後續書店推廣與社群宣傳素材，盼能提升實體書店的能見度與大眾參與度。

楊馥菱說，希望透過此次跨域合作計畫，鼓勵青少年培養閱讀習慣，更透過實地參與書店運作，讓青年深度認識出版產業與文化場域。全程參與者除可獲頒感謝狀，還有機會獲贈象徵成年禮的「台南孔廟智慧牛寶寶偶」與合作書店提供的500元圖書禮券。

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