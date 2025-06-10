北投焚化廠「綠野仙蹤－生態巡禮」親子活動 限額20組免費報名

北市衛生局表示，地點涵蓋北投垃圾焚化廠及其周邊生態場域，將帶領親子一同探索獨角仙與野生鳥類的棲息環境。（北投廠組長林巧芬提供）

2025/06/10 11:36

〔記者劉詠韻／台北報導〕每逢夏日，北投焚化廠周邊的生態角落總是熱鬧非凡。為推廣環境教育與生態保育，北投焚化廠特別舉辦「綠野仙蹤－北投焚化廠生態巡禮」免費親子活動，即日起開放報名，限額僅20組家庭，歡迎民眾踴躍參加。

北市衛生局表示，此次活動將於6月28日（星期六）上午9時30分至下午4時舉行，地點涵蓋北投垃圾焚化廠及其周邊生態場域。活動內容將帶領親子一同探索獨角仙與野生鳥類的棲息環境，並透過導覽認識垃圾處理與生態保育之間的密切關聯，讓孩子們在實地學習中體驗自然之美。

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衛生局指出，活動對象為親子家庭，名額僅限20組，共60人，全程免費；報名時間自即日起至6月20日下午5點止，錄取名單將於23日前公布於北投焚化廠官網，報名方式為填寫Google表單。

衛生局提醒，有意參加者請把握機會，儘速報名，名額有限，額滿為止。

北市衛生局表示，地點涵蓋北投垃圾焚化廠及其周邊生態場域，將帶領親子一同探索獨角仙與野生鳥類的棲息環境。（北投廠組長林巧芬提供）

北市衛生局表示，地點涵蓋北投垃圾焚化廠及其周邊生態場域，將帶領親子一同探索獨角仙與野生鳥類的棲息環境。（北投廠組長林巧芬提供）

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