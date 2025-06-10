為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    做服務、還學貸！天河青力計畫7/1開跑 邀青年拿1.6萬元獎勵金

    青年學生上街關懷無家者。（天河基金會提供）

    青年學生上街關懷無家者。（天河基金會提供）

    2025/06/10 09:51

    〔記者羅添斌／台北報導〕近年來全球通膨壓力與日俱增，為減輕青年經濟負擔，天河基金會持續開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵背負學貸的年輕人投身公益。有別於往年是從3月29日開始申請，今年申請日期改從7月1日開始，只要在113年11月1日至114年10月31日至合作社福單位擔任志工，就能申請1.6萬元獎勵金，有志服務的青年切勿錯過。

    對於年輕學子及社會新鮮人而言，在扣除學貸、房租及高物價的日常支出後，若欲提升生活品質及增進專業能力，實在難有餘裕。因此，為減輕青年的經濟壓力，天河基金會自2019年開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵須負擔學貸、不放棄理想的大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，仍不忘付出時間與心力，投入公益、關懷弱勢。

    天河基金會表示，青力計畫6年來，已有2,424位志工成功請領獎勵金，在年輕人被社會遺忘的灰色地帶裡，燃起點點星光，持續照亮青年眼前的路，默默給予指引與陪伴，青力志工小容便是透過志工公益服務，走出陰霾的其中之一。

    小容家中經濟狀況普通，選擇私立大學視覺傳達設計系的她，學貸負擔比同輩高出數倍。出社會後，小容進入高壓的設計業，又逢重要親人逝世，接連打擊使她掉入生命低谷。受到曾擔任青力志工的大學室友鼓勵，小容選擇到致力移工、原住民的新事社會服務中心（以下簡稱「新事中心」）服務，她說：「其他補助計畫都有成績、清寒背景的申請條件，但她特別強調青力計畫沒有門檻，可以試試！」

    新事中心執行長鍾佳伶發現小容的專業，恰好能補足單位的設計需求，於是鼓勵她：「我們不是營利單位，不用有壓力，當成一個找回自己的過程」，這番話讓小容充滿動力，一口氣接下海報、賀卡和官網設計、影片剪輯等任務，搖身一變成新事中心的重要角色。小容認真投入服務、樂此不疲，服務時數甚至超過單位設立的40小時門檻，「我的作品就是要自己做到好，不管有沒有人看到，我想盡一分心力！」

    天河基金會說明，當初設計用志工服務作為資格提供獎勵金的方法，其實是看到年輕人的困境，不過，令基金會感動的是，即便境遇如此，仍可看到年輕人展現參與社會的行動，包括議題倡議、掃除歧視、幫助弱勢與尊重多元聲音等等，因此，為了鼓勵他們繼續保持這股熱情，決定讓青力計畫助一臂之力。

    今年度天河基金會「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫自7月1日起開放申請，截止日期為10月31日，只要是從113年11月1日至114年10月31日從事青力計畫合作社福單位志工活動的年輕朋友，皆有機會獲得1.6萬獎勵金。申請資格如下（三點皆需符合）：

    （一）84年1月1日後出生之國內大專院校（不包括五專前三年、空中大學、在職專班、學分班）日間部、進修學士班、碩士班、博士班在學生及畢業生。

    （二）於113年第2學期（含）之前任一學期曾申請就學貸款者。

    （三）113年11月1日至114年10月31日之前曾擔任本計畫合作社福單位之志工。

    ※ 請注意：每人限申請乙次，往年曾申請通過者恕不接受再次申請。

    ※ 詳情請參申請計畫連結：https://www.wisdomshare.com.tw/index.php?action=plan-detail&id=4

    陪伴長者參與活動。（天河基金會提供）

    陪伴長者參與活動。（天河基金會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播