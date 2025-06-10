做服務、還學貸！天河青力計畫7/1開跑 邀青年拿1.6萬元獎勵金

青年學生上街關懷無家者。（天河基金會提供）

2025/06/10 09:51

〔記者羅添斌／台北報導〕近年來全球通膨壓力與日俱增，為減輕青年經濟負擔，天河基金會持續開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵背負學貸的年輕人投身公益。有別於往年是從3月29日開始申請，今年申請日期改從7月1日開始，只要在113年11月1日至114年10月31日至合作社福單位擔任志工，就能申請1.6萬元獎勵金，有志服務的青年切勿錯過。

對於年輕學子及社會新鮮人而言，在扣除學貸、房租及高物價的日常支出後，若欲提升生活品質及增進專業能力，實在難有餘裕。因此，為減輕青年的經濟壓力，天河基金會自2019年開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵須負擔學貸、不放棄理想的大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，仍不忘付出時間與心力，投入公益、關懷弱勢。

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天河基金會表示，青力計畫6年來，已有2,424位志工成功請領獎勵金，在年輕人被社會遺忘的灰色地帶裡，燃起點點星光，持續照亮青年眼前的路，默默給予指引與陪伴，青力志工小容便是透過志工公益服務，走出陰霾的其中之一。

小容家中經濟狀況普通，選擇私立大學視覺傳達設計系的她，學貸負擔比同輩高出數倍。出社會後，小容進入高壓的設計業，又逢重要親人逝世，接連打擊使她掉入生命低谷。受到曾擔任青力志工的大學室友鼓勵，小容選擇到致力移工、原住民的新事社會服務中心（以下簡稱「新事中心」）服務，她說：「其他補助計畫都有成績、清寒背景的申請條件，但她特別強調青力計畫沒有門檻，可以試試！」

新事中心執行長鍾佳伶發現小容的專業，恰好能補足單位的設計需求，於是鼓勵她：「我們不是營利單位，不用有壓力，當成一個找回自己的過程」，這番話讓小容充滿動力，一口氣接下海報、賀卡和官網設計、影片剪輯等任務，搖身一變成新事中心的重要角色。小容認真投入服務、樂此不疲，服務時數甚至超過單位設立的40小時門檻，「我的作品就是要自己做到好，不管有沒有人看到，我想盡一分心力！」

天河基金會說明，當初設計用志工服務作為資格提供獎勵金的方法，其實是看到年輕人的困境，不過，令基金會感動的是，即便境遇如此，仍可看到年輕人展現參與社會的行動，包括議題倡議、掃除歧視、幫助弱勢與尊重多元聲音等等，因此，為了鼓勵他們繼續保持這股熱情，決定讓青力計畫助一臂之力。

今年度天河基金會「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫自7月1日起開放申請，截止日期為10月31日，只要是從113年11月1日至114年10月31日從事青力計畫合作社福單位志工活動的年輕朋友，皆有機會獲得1.6萬獎勵金。申請資格如下（三點皆需符合）：

（一）84年1月1日後出生之國內大專院校（不包括五專前三年、空中大學、在職專班、學分班）日間部、進修學士班、碩士班、博士班在學生及畢業生。

（二）於113年第2學期（含）之前任一學期曾申請就學貸款者。

（三）113年11月1日至114年10月31日之前曾擔任本計畫合作社福單位之志工。

※ 請注意：每人限申請乙次，往年曾申請通過者恕不接受再次申請。

※ 詳情請參申請計畫連結：https://www.wisdomshare.com.tw/index.php?action=plan-detail&id=4

陪伴長者參與活動。（天河基金會提供）

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