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    「幸福學堂」南市再興里開學 免費課程注入正能量

    台灣點燈關懷教育促進協會與南市南區再興里合作開辦「幸福學堂」，為學員注入幸福能量。（記者洪瑞琴攝）

    台灣點燈關懷教育促進協會與南市南區再興里合作開辦「幸福學堂」，為學員注入幸福能量。（記者洪瑞琴攝）

    2025/06/10 09:54

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣點燈關懷教育促進協會深入區里開辦「幸福學堂」，首站在南市南區再興里開學了！課程有做陣來唸歌、唱歌跳舞學英語、手作精油手工皂及防蚊液等人氣熱門課程，全部免費，為學員注入幸福滿滿正能量。

    台灣點燈關懷教育促進協會由一群志同道合退休公務人員發起成立，關懷偏鄉原鄉教育、社會弱勢族群照顧等，為能提昇社區長者的身心靈品質，早在數年創會理事長李新鄉與協會夥伴們就著手規劃「幸福學堂」活動，幾經轉折，這次終順利在再興里辦公室合作試辦。

    協會邀請廣獲讚許的成長團體「台灣新高齡社區健康發展學會」優秀專業師資，帶領為再興社區量身策劃4場「能量韻律健康操」系列活動；同時也邀請專業精油手工皂製作指導的林美英老師，唱歌跳舞學英語指導的王彩津老師，及協會多才多藝的李麗香及洪順齊老師共同參與指導懷鄉、唸歌唱跳活動，貢獻所長。

    創會理事長、嘉義大學名譽教授李新鄉表示，期望透過教育活動主軸，喚起更多願意付出關懷的民眾，共同點起盞盞明燈，為社會帶來更多幸福與希望，這也是「幸福學堂」活動開辦初衷。

    「幸福學堂」即日起至9月22日（每月第二、四週的星期一）8次課程。現任理事長李新樺表示，希望透過這些精心規劃的系列活動，並藉由專業又熱心的老師帶領長者們唱唱跳跳、手作與健康操等多樣化身心靈活動課程的體驗，協助社區長者經由學習、探索新鮮事，共榮共好且相互扶持，共創人間幸福天地。

    再興里長吳昇柏與參與學員都表示，這是極富教育意義的活動，為社區長者帶來溫暖與歡樂，這次成功試辦，期能拋磚引玉吸引更多社區加入行列，普願幸福滿人間。

    「幸福學堂」由專業師資教導學員作健身操。（記者洪瑞琴攝）

    「幸福學堂」由專業師資教導學員作健身操。（記者洪瑞琴攝）

    台灣點燈關懷教育促進協會「幸福學堂」，在南市南區再興里開辦。（記者洪瑞琴攝）

    台灣點燈關懷教育促進協會「幸福學堂」，在南市南區再興里開辦。（記者洪瑞琴攝）

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