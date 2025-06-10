暑假到 中市勞工局推20場「體驗百業 就業成功」職場體驗

「體驗百業 就業成功」活動，規劃多元職業體驗，圖為花藝師體驗。（市府提供）

2025/06/10 09:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓年輕人提早體驗職場，台中市政府勞工局在暑假推出超過20場「體驗百業 就業成功」職場體驗活動，而且職類多元，從烘培師傅、皮革工匠、廣播主持人、美甲師、餐飲業幹部、花藝師到木工專員皆有，讓青年有機會實際走入職場探索自己有興趣的職場樣貌，及早規劃準備就業。

勞工局長林淑媛表示，市府推動「青秀樂台中 就業成功」方案，透過職涯探索、求職準備及就業媒合3階段的12項服務，協助青年從校園接軌就業。職場體驗活動讓青年有機會實際走入職場探索自己有興趣的職場樣貌，及早規劃準備就業，今年已攜手77家企業，共規劃辦理115場，目前已舉辦超過50場、超過1000人次參與，辦理迄今屢獲師生好評。

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林淑媛表示，今年暑假的課程安排職場體驗的職類多元，從烘培師傅、皮革工匠、廣播主持人、美甲師、餐飲業幹部、花藝師到木工專員，跨足餐飲、旅宿、地方文創、自行車製造、精密機械、電子商務、觀光休閒、出版影音與數位多媒體等熱門產業，透過每次半天的實務體驗，讓青年實地接觸各行各業的專業工作者，了解不同產業的工作內容與職場環境，實務體驗都是課本中學不到的。

就讀台中市某大學教育學系的黎同學，參加餐飲人員的職場體驗活動，收穫滿滿分享到，從內場料理、外場清潔、擺桌到吧檯操作，每一個工作環節都親自接觸，更細緻地理解餐飲業的運作流程以及不同部門工作人員互相協作的重要性，也深刻體會到其中的挑戰性。

另一位就讀國際貿易系的劉同學，則前往國際家具品牌參與實習體驗，他表示，透過這次的職場體驗，不僅更清楚銷售工作的實務操作，也深入了解展場的前期規劃與空間配置。

台中市就業服務處表示，只要年滿15歲至29歲的待業青年，或設籍、就讀於台中市高中職以上學校的在學青年，皆可報名參加。活動全程免費，並提供專車接駁服務前往體驗地點。

職場體驗讓青年有機會實地體驗職類職場環境，探索未來就業方向。圖為洗滌技術員體驗。（市府提供）

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