南投縣明星國中會考成績滑落 教育處長認為與這原因有關

南投縣中興國中今年國中會考5A成績大幅滑落，引起議員關心。（資料照，記者張協昇攝）

2025/06/10 09:58

〔記者張協昇／南投報導〕國中教育會考成績7日放榜，南投縣各縣立國中應屆畢業生獲5A以上共146人，比去年少27人，其中每年會考成績最亮眼、有明星國中之稱的中興國中更降至34人；南投縣教育處長王淑玲認為，除了今年會考難度提高，考生也都經歷了一段疫情嚴峻、改為線上上課過程，相較實體教學，可能因此影響學習成效。

南投縣議員簡峻庭在議會質詢時表示，聽說中興國中每年國中會考成績表現都是縣內最好、有明星國中之稱，今年學生成績卻大幅滑落，是否有此事？原因為何？並要求縣府教育處加強誘導5C成績學生的學習興趣，促進其學習動機，提升學習力。

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王淑玲答詢說，今年國中會考5A以上共有146人，比去年173人少27人，其中中興國中，從去年的70餘人降為34人，部份國中5A成績則有提升；至於5C成績有352人，比去年360人少，略有進步。

王淑玲表示，5A成績減少，除今年國中會考難度提高外，可能與大環境有關，主要是今年參加會考的學生，都經歷一段因新冠肺炎嚴峻，改為遠距線上上課過程，相較實體上課，教學效果會不一樣，可能因此影響學習成效，並反映在考試表現上。

王淑玲強調，縣府每年會針對國中7、8年級生進行學力檢測，藉此對不同程度學生訂定學習改善計畫，並針對學習力較弱的30%學生，實施課後扶助計畫，提升其學習能力，也會在會考成績公布後，分析成績好壞原因，藉以改進。

新冠肺炎疫情嚴峻時，南投縣高中以下各級學校曾暫停實體課程，改線上教學。（南投縣政府提供）

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