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    南海熱帶低壓最快今生成 週四水氣增多中南部防大雨

    熱帶擾動「92W」在南海持續發展，最快今增強為熱帶性低氣壓，明後天有成為今年首颱「蝴蝶」機會。（圖擷自吳聖宇臉書）

    熱帶擾動「92W」在南海持續發展，最快今增強為熱帶性低氣壓，明後天有成為今年首颱「蝴蝶」機會。（圖擷自吳聖宇臉書）

    2025/06/10 09:45

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕熱帶擾動「92W」在南海持續發展，最快今（10日）增強為熱帶性低氣壓，明後天（11-12日）有成為今年首颱「蝴蝶」的機會，預估將撲向海南島一帶；雖然不會直接侵襲台灣，但週四、週五（13日）水氣增多，天氣會變得較為不穩定，中南部、台東一帶要特別注意較大雨勢發生的機會。

    天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，南海的季風低壓擾動逐漸有點樣子，今可能發展為熱帶性低氣壓，要進一步成為颱風可能要等到明後天機會才比較大，預期週四到週六（14日）將陸續侵襲海南島、廣西東部沿岸、廣東西部沿岸等地，對港澳一帶受到的影響應該也不小，提醒要前往這些地方的民眾特別注意。

    週四（12日）起，整個大低壓環流東側外圍的偏南風逐漸會帶來較多的水氣，週五水氣還會更多一些，各地有降雨機會，尤其中南部、台東一帶要特別注意較大雨勢發生的機會，白天山區配合熱力作用發展的熱對流降雨應該也會很明顯，天氣較不穩定。

    吳聖宇指出，預估週六到週日（14-15日）隨著颱風登陸華南後減弱向東北移動，台灣附近的風向會轉為西南風，同時風速逐漸增強，中部以南的迎風面地區要持續注意西南風帶來的降雨，其他地方也可能有局部短暫陣雨機會，不過看起來因為風速很強，背風面的熱對流反而比較不容易發展。

    下週一、二（16-17日）西南風強度會減弱，但是還是持續受到太平洋高壓邊緣的西南風影響，中部以南迎風面地區仍有降雨機會，風速減弱之後，其他地方白天陸地上發展的熱對流雷雨也會變得明顯。可能一直要等到下週三（18日）之後太平洋高壓增強，台灣附近的風向才會回到高壓外圍的偏南到東南風，天氣型態再轉回夏季的午後雷雨為主。

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