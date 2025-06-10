高市首辦節電競賽 總獎勵金60萬

高市經發局今年首次舉辦「節電競賽」。（經發局提供）

2025/06/10 09:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為鼓勵民眾節電，高雄市經發局今年首次舉辦「高雄市節電競賽」，凡是今年購買一級能源效率電器產品，並於5-7月用電量低於去年同期，依節電比率最高者獲勝，總獎勵金達60萬元，邀請市民一起用實際行動省電愛地球。

高雄市經發局長廖泰翔表示，為了讓節能觀念深入每一個家庭與店家，今年首次舉辦節電競賽，分為「家戶組」與「商家組」，民眾只要在今年購買一級能效的家電產品，如冷氣、冰箱或除溼機等即可參加競賽，於5至7月期間成功降低用電量者，就有機會獲得高額獎勵金，期待節能減碳成為全民運動。

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本次活動設計多項獎勵方案，其中家戶組最高可獲得8000元禮券（5名），商家組最高則為1萬元（5名），前4獎共有136個獎項，還有216名五獎的500元禮券。

另為鼓勵市民與店家汰換家電，凡於活動期間有進行老舊「冷氣」或「冰箱」汰換為一級能效者，將抽出80名頒發汰換家電鼓勵獎。

經發局說明，節電競賽不僅是比賽，而是從家庭到店家一起節約用電，讓節能不再只是口號。活動報名至8月29日，10月3日公布得獎名單，並於10月13日至17日辦理領獎，更多詳情可上「高雄省電A咖」臉書粉專或「高雄淨零與綠能資訊整合平台」查詢，或電洽07-3368333轉5118。

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