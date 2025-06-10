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    方便台積電高雄廠區車輛銜接國1 高楠公路1003巷便道開工

    高楠公路1003巷便道工程位置圖。（高雄市新工處提供）

    高楠公路1003巷便道工程位置圖。（高雄市新工處提供）

    2025/06/10 09:10

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為方便台積電高雄廠的車輛銜接國道1號，高雄市新工處今天（10日）宣布，高楠公路1003巷便道工程已先開工，將拓寬為30公尺，總經費4500萬元，力拚今年底完工。

    因應台積電進駐楠梓園區後，帶來大量交通需求，工務局規劃於園區東側新設園區聯絡道，由於聯絡道坐落於高楠公路1003巷，為使聯絡道施工時，能維持高楠公路1003巷通行不間斷，先行辦理便道工程，已於近期開工。

    高雄市新工處今天表示，高楠公路1003巷是台積電楠梓園區通往台1線的重要連接道路，現況約7至10公尺寬，未來聯絡道工程完成後，將拓寬為30公尺道路，除了設置快、慢車道外，並增加人行道；此外，煉油廠前平交道將一併拓寬，進一步提升行人通行安全。

    新工處說明，高楠公路1003巷既有道路兩側，將新設雙向各一3.5公尺寬混合車道，全長260公尺，以維持當地居民通行及進出園區需求。施工期間不影響車輛通行，力拼今年底完工，便捷園區車輛銜接國道1號。

    高楠公路1003巷便道完成後，預計再行封閉中央既有道路，進行園區聯絡道工程，整體園區聯絡道預計117年底通車。

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