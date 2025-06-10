今熱如炎夏高溫飆38度 專家：擾動持續發展、週四後防劇烈降雨

針對目前位於南海的熱帶擾動，氣象專家指出，由於環境條件有利，預估今明就有機會增強為熱帶性低氣壓，且明、後天增強為颱風的機率很高。預估週四後至週日因外圍環流影響，全台降雨機率增大，中南部及花東地區更須留意局部大雨或豪雨。（圖擷自氣象署）

2025/06/10 08:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對目前位於南海的熱帶擾動，氣象專家指出，由於環境條件有利，預估今明就有機會增強為熱帶性低氣壓，且明、後天增強為颱風的機率很高，目前預測將持續朝西移動，不會直接影響台灣，但週四後至週日因外圍環流影響，全台降雨機率增大，中南部及花東地區更須留意局部大雨或豪雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據歐洲及美國模式模擬顯示，目前位於南海上的熱帶擾動92W，已順利完成整合作業，將成為未來南海的主環流中心。由於南海海溫在攝氏30至31度，環境垂直風切又在10至15節，加上擾動高層輻散外流顯著，均為提供92W再增強的有利環境條件。初步評估，今、明2天擾動就有機會增強為熱帶性低氣壓；明、後2天，再增強為颱風的機率大大增高。

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「林老師氣象站」表示，後續熱帶擾動發展的運動軌跡，並不會直接影響到台灣；但受外圍環流的影響，週四至週日期間，全台降雨機率增大，尤其是中南部及花東地區，並有局部大雨或豪雨發生的機率，請特別注意。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如炎夏，高溫直逼38度，應注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫為：北部23至36度、中部23至36度、南部24至38度、東部24至36度。

吳德榮表示，由於大氣不穩定，今、明午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率；東半部水氣漸增、局部短暫降雨的機率逐日提高。週四至週六熱帶系統（TD或颱風）外圍水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來「劇烈降雨」的潛勢。其中週四以東半部、南部的機率最高；週五起則影響範圍擴大、氣溫則因降雨而稍降。

至於下週日至週三各地恢復晴時多雲，天氣熱如夏；但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部沿海偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮提到，根據歐洲系集模式模擬顯示，南海的熱帶系統偏西緩慢移動，再轉北逐漸迴轉，週六前後在廣東一帶登陸。至於美國系集模式有類似模擬，但登陸的時間、地點都有差異。兩模式模擬直接侵台的機率都很低；對台灣主要是其外圍水氣的間接威脅。

「林老師氣象站」指出，位於南海上的熱帶擾動92W，已順利完成整合作業，初步評估，今、明2天擾動就有機會增強為熱帶性低氣壓；明、後2天，再增強為颱風的機率大大增高。（圖擷自臉書）

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