為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獨家》墾丁西岸鯨鯊伴游 潛水教練驚喜如中樂透

    被譽為「海中溫柔巨人」的鯨鯊，近日在墾丁西海岸海域現蹤。（JAY_divding提供）

    被譽為「海中溫柔巨人」的鯨鯊，近日在墾丁西海岸海域現蹤。（JAY_divding提供）

    2025/06/10 08:16

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕鯨鯊被譽為「海中溫柔巨人」，近日在墾丁西海岸海域現蹤，掀起海洋生態愛好者振奮，墾丁潛水教練前天帶團潛入恆春半島西海岸，意外與一隻約三米長的青少年鯨鯊「共游」，興奮直呼，「這機率簡直比中樂透還低！」而近期墾丁海域接連有小海龜、鯨鯊、魚風暴現身，他也開心表示：「墾丁要紅了！」

    「JAY_divding」回憶，前天隨萬里號陳船長潛入恆春半島西海岸，當天在海面上還感嘆墾丁長期被刻意抹黑，正盼更多好消息振奮人心，沒想到一下水就見這隻「大朋友」緩緩游來，彷彿在跟潛水客打招呼。

    他笑說，這種巧遇的震撼，連資深潛水員都難掩激動。鯨鯊是地球上體型最大的魚類，最大可達12公尺，因性情溫馴有「大憨鯊」之稱，是海洋夢幻明星物種。許多潛水愛好者得遠赴菲律賓宿霧或馬爾地夫才能一圓共游夢，如今在墾丁近距離目擊，堪稱難得。

    魚類專家指出，鯨鯊過去在台灣海域相當常見，但因早年過度捕撈，近岸區域已難覓牠們身影。近年墾丁偶爾出現鯨鯊或鬼蝠魟，應與人為干擾減少及捕撈限制有關。專家強調，鯨鯊無攻擊性，與人類共游安全無虞，若能嚴格規範海洋保育，未來墾丁有望成為鯨鯊觀光熱點，帶來可觀經濟效益，為在地觀光注入強心針。

    「JAY_divding」表示，墾丁海域生態多性豐富，這次邂逅是最好的證明。呼籲民眾珍惜海洋資源，減少污染與破壞，讓「海中溫柔巨人」能長久成為墾丁的生態名片。隨著鯨鯊現身消息傳開，潛水業者也樂觀期待，未來將吸引更多國內外遊客前來朝聖，見證墾丁海底世界的無窮魅力。

    近日墾丁有潛水客意外獲得鯨鯊伴游。（JAY_divding提供）

    近日墾丁有潛水客意外獲得鯨鯊伴游。（JAY_divding提供）

    近日墾丁有潛水客意外獲得鯨鯊伴游。（JAY_divding提供）

    近日墾丁有潛水客意外獲得鯨鯊伴游。（JAY_divding提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播