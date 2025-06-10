獨家》墾丁西岸鯨鯊伴游 潛水教練驚喜如中樂透

被譽為「海中溫柔巨人」的鯨鯊，近日在墾丁西海岸海域現蹤。（JAY_divding提供）

2025/06/10 08:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕鯨鯊被譽為「海中溫柔巨人」，近日在墾丁西海岸海域現蹤，掀起海洋生態愛好者振奮，墾丁潛水教練前天帶團潛入恆春半島西海岸，意外與一隻約三米長的青少年鯨鯊「共游」，興奮直呼，「這機率簡直比中樂透還低！」而近期墾丁海域接連有小海龜、鯨鯊、魚風暴現身，他也開心表示：「墾丁要紅了！」

「JAY_divding」回憶，前天隨萬里號陳船長潛入恆春半島西海岸，當天在海面上還感嘆墾丁長期被刻意抹黑，正盼更多好消息振奮人心，沒想到一下水就見這隻「大朋友」緩緩游來，彷彿在跟潛水客打招呼。

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他笑說，這種巧遇的震撼，連資深潛水員都難掩激動。鯨鯊是地球上體型最大的魚類，最大可達12公尺，因性情溫馴有「大憨鯊」之稱，是海洋夢幻明星物種。許多潛水愛好者得遠赴菲律賓宿霧或馬爾地夫才能一圓共游夢，如今在墾丁近距離目擊，堪稱難得。

魚類專家指出，鯨鯊過去在台灣海域相當常見，但因早年過度捕撈，近岸區域已難覓牠們身影。近年墾丁偶爾出現鯨鯊或鬼蝠魟，應與人為干擾減少及捕撈限制有關。專家強調，鯨鯊無攻擊性，與人類共游安全無虞，若能嚴格規範海洋保育，未來墾丁有望成為鯨鯊觀光熱點，帶來可觀經濟效益，為在地觀光注入強心針。

「JAY_divding」表示，墾丁海域生態多性豐富，這次邂逅是最好的證明。呼籲民眾珍惜海洋資源，減少污染與破壞，讓「海中溫柔巨人」能長久成為墾丁的生態名片。隨著鯨鯊現身消息傳開，潛水業者也樂觀期待，未來將吸引更多國內外遊客前來朝聖，見證墾丁海底世界的無窮魅力。

近日墾丁有潛水客意外獲得鯨鯊伴游。（JAY_divding提供）

近日墾丁有潛水客意外獲得鯨鯊伴游。（JAY_divding提供）

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