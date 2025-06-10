06/10 各報重點新聞一覽

國民黨推動罷免民進黨民代涉連署造假案件遍佈全台，檢調至少搜索16處藍營地方黨部、約談被告195人，其中有20人被羈押。（資料照）

2025/06/10 06:31

自由時報

全台已約談195被告 藍罷綠連署造假 20人收押

全台大罷免即將邁入投票階段，國民黨推動罷免民進黨民代涉幽靈（連署前死亡）、造假連署案件遍佈全台，就目前揭露資訊最保守估計，檢調至少搜索十六處藍營地方黨部、約談被告一九五人，其中有廿人被羈押。目前台南地檢署部分已依涉犯偽造文書、個資法等罪起訴十一人、緩起訴卅七人。

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銀樓成共諜案在台地下銀行 中國誘使缺錢軍士官 交付漢光演習機密

橋頭地檢署偵辦空軍雷達站洩密案，查出高雄市左營軍區附近的「金足山」寶鑽銀樓，多年來成為中國在台發展組織的地下匯兌交易中心，負責人許晃昨被橋頭地檢署依銀行法偵結起訴。許嫌先前已因違反銀行法案件被判處一年九月，緩刑五年，之後仍持續犯案，檢方認被告漠視法治，建請法院從重量四年徒刑，並追回六百萬元不法所得。

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銀行VIP 婦被詐近9千萬 假檢警恫嚇 交出8張卡…帳戶全空

台北市驚傳近九千萬元詐騙案，家住萬華區年近六十歲的婦人，日前接到假檢警電話，表示她涉及刑案，要求帳戶交付監管，過程中還要求開視訊，營造警局忙碌假象，婦人信以為真，從二月間陸續將八張提款卡寄給對方，帳戶內八八九一萬餘元全遭提領一空，直到對方不再聯絡，才知受騙，本月七日前往警局報案。

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聯合報

洛杉磯連日示威 500名陸戰隊員待命

美國加州洛杉磯連日發生民眾抗議，反對移民單位突襲無證移民，執法人員與示威者對峙持續升溫。美國總統川普九日凌晨說，洛杉磯情況似乎很糟，應出動軍隊。美國北方司令部八日晚間說，五百名陸戰隊成員已待命，準備隨時支援部署在洛杉磯地區的國民兵。

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陽光行動／原住民姓名權 上路後狀況不斷

姓名條例去年五月底立法院修正後總統公布施行，增訂原住民姓名可單列原住民族文字，但一年來問題不斷，排灣族男子董晨晧父親回復原住民羅馬拼音的名字，取消所有漢字，連帶讓他失去「董」姓，「董晨晧 Remaljiz ‧Mavaliv」這個名字頓時變成違法存在，差點被罰。

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中國時報

大陸稀土換美國放寬出口管制

川普對等關稅再添變數！美國國際貿易法院（Court of International Trade）28日裁決，川普總統對全球課徵「對等關稅」，已逾越其行政權力範圍，法院限期白宮10天內喊卡。這是川普關稅政策的一大打擊，也讓美國目前與眾多國家的貿易談判陷入混亂。川普政府已提出上訴，白宮稱將動用「一切行政權力因應這項危機」。

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疑載易燃品 萬海貨輪爆炸4失蹤

海上驚魂！萬海航運旗下旺春輪9日下午於印度洋航行途中，發生貨櫃爆炸事故。外電報導，這起事故造成4人失蹤，失蹤的船員中，2名為我國籍、1名印尼籍與1名緬甸籍，另有5人輕重傷，其中2人為嚴重燒傷，事發當下隨即執行棄船程序，原因仍待調查。

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橋頭地檢署偵辦空軍雷達站洩密案，查出高雄市左營軍區附近的「金足山」寶鑽銀樓，多年來成為中國在台發展組織的地下匯兌交易中心，依法起訴。 （資料照）

家住萬華區年近60歲的婦人，接到假檢警電話，表示她涉及刑案，要求帳戶交付監管，被詐近9千萬元。警方表示，假檢警靠著AI，捲土重來。（警方提供）

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