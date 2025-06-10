高溫上看36度 熱低壓外圍雲系週四起影響台灣

各地高溫會比昨天再升高一些，普遍在32到36度，大台北及中南部有局部地區可能出現36度以上高溫，天氣持續炎熱。（資料照）

2025/06/10 06:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（10日）風向為偏東至東南風，台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，各地高溫會比昨天再升高一些，普遍在32到36度，大台北及中南部有局部地區可能出現36度以上高溫，天氣持續炎熱，中午前後紫外線強，民眾在戶外活動應注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約26、27度。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

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週三（11日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，雨勢愈晚愈明顯，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。北部26至35度，中部26至35度，南部27至34度，東北部26至32度，東部27至32度，東南部27至31度。

週四（12日）至週六（14日）各地受到熱帶性低氣壓外圍雲系影響，週四東南部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，東北部、東部及中部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；週五東部、東南部及中南部地區有短暫陣雨或雷雨；週六中南部地區有短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 27 ~ 34 28 ~ 33 27 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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