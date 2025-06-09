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    買盒裝拉拉山水蜜桃「僅1顆能吃」 復興農會找到業者「賠2盒」

    拉拉山水蜜桃進入產季，顆顆香甜多汁。（記者李容萍攝）

    拉拉山水蜜桃進入產季，顆顆香甜多汁。（記者李容萍攝）

    2025/06/09 23:18

    〔記者李容萍／桃園報導〕有民眾在網路社群控訴，家人到桃園市拉拉山遊玩、買水蜜桃，原本想自己挑卻遭賣家拒絕，老闆娘還請家人晚點再過來拿，結果回家打開一看，2盒1200元的水蜜桃「只有1顆能吃」，提醒消費者注意，引發網友熱議。復興區農會總幹事高理忠今（9日）表示，已經和業者以及消費者取得聯繫，將會賠償消費者2盒同等價位的水蜜桃，雙方也已達成共識。

    桃園市政府農業局今日也與復興區公所、復興區農會召開會議，研商加強輔導農民、嚴控品管，以維護消費者及業者雙方權益。農業局會後亦偕同農會及公所，同時前往角板山商圈進行消費權益及品質輔導，告知果農、店家在販售水蜜桃時，務必要與消費者雙方確認好水蜜桃的現況後再裝箱。

    由於此個案無法確認為果農疏失，或是消費者保存不當，復興區農會供銷部主任宋月英也說，已經和業者以及消費者聯繫上，協調好賠償2盒同等價值的水蜜桃，但因業者今日就醫不便到場，因此先由農會代為宅配賠償。

    農業局官員也說，民眾所購拉拉山水蜜桃，如使用農會團體標章水蜜桃盒子，其上方都有編號可追溯至生產業者，可將流水編號提供復興區農會查詢，農業局也會協助民眾爭取權益。

    桃市府農業局會後亦偕同農會及公所，同時前往角板山商圈進行消費權益及品質輔導。（桃市府農業局提供）

    桃市府農業局會後亦偕同農會及公所，同時前往角板山商圈進行消費權益及品質輔導。（桃市府農業局提供）

    桃園市政府農業局今日也與復興區公所、復興區農會召開會議，研商加強輔導農民、嚴控品管，以維護消費者及業者雙方權益。（桃市府農業局提供）

    桃園市政府農業局今日也與復興區公所、復興區農會召開會議，研商加強輔導農民、嚴控品管，以維護消費者及業者雙方權益。（桃市府農業局提供）

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