高雄農地架設電圍網防猴害 農損大減逾9成

高雄農地架設電圍網防猴害破百公頃，農損大減逾9成。（記者陳文嬋攝）

2025/06/09 22:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局輔導農民架設「電圍網」防猴害，已達58處農地共95公頃，以六龜芒果及蓮霧園最多，今年再增加18處農地，整體將突破百公頃，通電有效距離50公里，獼猴不敢進入果園，農損大減逾9成，已不到原先1成。

農業局表示，每到水果收成期，尤其是芒果、芭樂和香蕉等，經常吸引野生動物啃食，最常見是台灣獼猴，出沒農地趕了又來，影響農作物收成，造成農民收入減少，令農民不堪其擾，輔導農民架設電圍網，有效阻擋猴群不需要看守。

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六龜區農民張淑瓊表示，以前未安裝電圍網時，每次獼猴成群出沒，損失上百斤芒果，每到收成期經常擔心整年辛苦付出又白費，天未亮就趕到果園看顧，提心吊膽無法睡好覺，直到安裝電圍網後，對防治獼猴很有效，終於能安穩休息，危害損失也大幅下降。

杉林區農民蘇瑞華指出，以前防範獼猴等野生動物大作戰，聲音、鞭炮驅趕等全試過，尤其使用鞭炮很擔心引起火災，最後發現還是以電圍網最有效，獼猴被電過後就不敢靠近，也能有效阻擋山豬等野生動物侵入，大幅降低農業損失。

外界對於電圍網安全性有疑慮，旗山區農民林陳清梅說，電圍網是通過加裝電牧器，以如同電蚊拍高電壓、低電流原理，瞬間放電方式，她強調一定要加裝電牧器，曾不小心被電過，但確實只痛不傷，讓野生動物碰觸時有痛感，既能有效防治野生動物，也不會造成生命危險。

農業局長姚志旺表示，電圍網為目前最有效防止獼猴危害農作物方式，農業局與林保署已於內門、旗山、杉林等區舉辦說明會，農地只要栽種農作物全面開放申請，未達0.2公頃可與鄰地整併一起申請，大多由政府補助4分之3，農民僅須負擔4分之1費用，補助範圍最高2公頃，補助金額最高23萬元。

高雄農地架設電圍網防猴害破百公頃，農損大減逾9成。（記者陳文嬋攝）

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