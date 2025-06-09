桃市海拔最高捐車！伍麗華牽線 加拉文化健康站獲贈交通車

桃市海拔最高捐車！立委伍麗華牽線、加拉文化健康站獲贈交通車。（記者李容萍攝）

2025/06/09 23:06

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市原鄉復興區拉拉山風景特定區的加拉文化健康站，是桃市後山也是海拔最高的一個站點，去年山地原住民立委伍麗華接到到加拉文健站的陳情，原彰化基督教醫院奉獻的汰換車，因車齡與車況老舊常出現狀況，讓照服員乘載長者過程總會膽戰心驚，為安全考慮，計畫負責人阿韻尤命牧師提出申請書，串連世紀鋼鐵董事長賴文祥的奉獻，今（9）日贈送1輛有著拉拉水蜜桃一樣溫暖的桃色休旅車，做為加拉文健站專屬交通車，讓部落長者能有更安全、舒適的接送服務。

阿韻尤命表示，加拉文健站原位於卡拉部落的加拉教會內，當時面對教派不同、族群不同等現實問題，加上卡拉位於偏區，因此到站率始終有它的限制，經教會長執的討論後，交由台灣山海根原發展協會承接，站點移至上巴陵人口較集中的地方，也是已故倪明正長老的老家，做為服務的站點，打造原漢一家親共融在巴陵，讓部落長者就近享受長照服務。

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包括伍麗華、世紀集團副總賴俊成、長老教會總會幹事原宣、牧師歐蜜偉浪等人今日出席捐車儀式，復興區長蘇佐璽、華陵里長梁雅惠、巴崚國小輔導主任郭文筠、巴陵派出所副所長陳麟等人到場見證，期待加拉文健站有了專屬交通車，不僅提高到站率，也讓家人可以安心做農，將無法走路到站的長者可以藉由親自接送方式能到站內快樂學習。

桃市海拔最高捐車！立委伍麗華牽線、加拉文化健康站獲贈交通車。（記者李容萍攝）

立委伍麗華（左）感謝世紀集團副總賴俊成（右）愛心捐車。（記者李容萍攝）

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