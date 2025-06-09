蝴蝶攪局？高科大畢典改辦室內 4校區畢業生只能看直播氣炸

高科大14日舉辦畢典，因啟動雨備方案改於建工校區室內的中正堂舉辦，要求其他4校區學生只能看直播，引發畢業生不滿被差別待遇。（記者許麗娟攝）

2025/06/09 22:39

〔記者許麗娟／高雄報導〕蝴蝶颱風恐生成並於本週影響台灣，國立高雄科技大學原訂14日舉辦校級畢業典禮，今（9）日傳出校方不打算延期，決議將原本在建工校區戶外場地舉辦改於室內的中正堂舉辦，但因場地限制，要求楠梓、第一、燕巢和旗津4校區學生「到校看直播」，讓畢業生氣炸，不滿遭差別待遇，校方則回應，今晚已召開緊急會議，會再做出相關決議。

高科大共有建工、楠梓、第一、燕巢和旗津5個校區，學生數近2.8萬人，2年前全校畢典都在楠梓校區的戶外草坪舉辦，今年楠梓校區草皮整修，校方改於建工校區運動場草皮舉辦，但因蝴蝶颱風影響於今早決議啟動雨天備案，先是公布僅限建工、燕巢校區學生參加，後又修正僅建工校區參與，其他校區學生「各校區擇一場地安排線上直播」。

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就有第一校區某系的畢業生代表向本報投訴，本屆畢業生4年前已因疫情影響，無法參加高中畢業典禮，好不容易熬到大學畢業，沒想到連大學畢典都只能看直播，而且直播也不是在家看，而是要到學校安排的場地觀禮，並質疑若颱風真有影響，冒著風雨到學校看直播難道就沒有風險？甚至不滿為何僅限建工校區學生可參加，其他校區要被當等「二等畢業生」，認為校方以安全考量，以及場地小、空間不足來將其他校區畢業生排除在外，讓人難信服。

畢業生並提出3大訴求，一是要求校方撤銷不公平的直播安排；二是重新規劃畢業典禮，讓所有校區學生皆能親身參與；三是公開道歉，承認溝通不足與錯誤決策。

畢業生表示，事實上，學校原訂14日辦畢典，但日間部畢業考是16日那週舉辦，進修部則是23日那週才考，等於辦完畢典緊接而來才是畢業考，多數畢業生能接受畢業典禮延期，但不能接受直接剝奪學生實際參與重要畢典的權利。

對此，高科大校方回應，基於蝴蝶颱風生成預報，本校正審慎評估天候因素之各方面影響，並全力就各可行之方案展開評估，實體及雨備如何同時兼顧都會納入考量，預計稍晚召開緊急會議做出相關決議，不過至目前為止，仍未有新的決議方案出爐！

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