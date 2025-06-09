為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    蝴蝶攪局？高科大畢典改辦室內 4校區畢業生只能看直播氣炸

    高科大14日舉辦畢典，因啟動雨備方案改於建工校區室內的中正堂舉辦，要求其他4校區學生只能看直播，引發畢業生不滿被差別待遇。（記者許麗娟攝）

    高科大14日舉辦畢典，因啟動雨備方案改於建工校區室內的中正堂舉辦，要求其他4校區學生只能看直播，引發畢業生不滿被差別待遇。（記者許麗娟攝）

    2025/06/09 22:39

    〔記者許麗娟／高雄報導〕蝴蝶颱風恐生成並於本週影響台灣，國立高雄科技大學原訂14日舉辦校級畢業典禮，今（9）日傳出校方不打算延期，決議將原本在建工校區戶外場地舉辦改於室內的中正堂舉辦，但因場地限制，要求楠梓、第一、燕巢和旗津4校區學生「到校看直播」，讓畢業生氣炸，不滿遭差別待遇，校方則回應，今晚已召開緊急會議，會再做出相關決議。

    高科大共有建工、楠梓、第一、燕巢和旗津5個校區，學生數近2.8萬人，2年前全校畢典都在楠梓校區的戶外草坪舉辦，今年楠梓校區草皮整修，校方改於建工校區運動場草皮舉辦，但因蝴蝶颱風影響於今早決議啟動雨天備案，先是公布僅限建工、燕巢校區學生參加，後又修正僅建工校區參與，其他校區學生「各校區擇一場地安排線上直播」。

    就有第一校區某系的畢業生代表向本報投訴，本屆畢業生4年前已因疫情影響，無法參加高中畢業典禮，好不容易熬到大學畢業，沒想到連大學畢典都只能看直播，而且直播也不是在家看，而是要到學校安排的場地觀禮，並質疑若颱風真有影響，冒著風雨到學校看直播難道就沒有風險？甚至不滿為何僅限建工校區學生可參加，其他校區要被當等「二等畢業生」，認為校方以安全考量，以及場地小、空間不足來將其他校區畢業生排除在外，讓人難信服。

    畢業生並提出3大訴求，一是要求校方撤銷不公平的直播安排；二是重新規劃畢業典禮，讓所有校區學生皆能親身參與；三是公開道歉，承認溝通不足與錯誤決策。

    畢業生表示，事實上，學校原訂14日辦畢典，但日間部畢業考是16日那週舉辦，進修部則是23日那週才考，等於辦完畢典緊接而來才是畢業考，多數畢業生能接受畢業典禮延期，但不能接受直接剝奪學生實際參與重要畢典的權利。

    對此，高科大校方回應，基於蝴蝶颱風生成預報，本校正審慎評估天候因素之各方面影響，並全力就各可行之方案展開評估，實體及雨備如何同時兼顧都會納入考量，預計稍晚召開緊急會議做出相關決議，不過至目前為止，仍未有新的決議方案出爐！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播