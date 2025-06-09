台中校園性侵遭吃案？警揭假帳號造謠 被盜圖的正妹本尊發聲了！

被盜圖的本尊出面澄清。（圖翻攝自Threads：77.pu_）

2025/06/09 23:13

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名放著正妹頭像的網友在Threads上發文指稱，台中市山區某間國中小的學生被醉漢性侵，報案卻遭當地派出所吃案，消息曝光引發熱議。被影射的梨山國民中小學校長及和平警分局今天（9日）都出面駁斥謠言，警方更指發文者疑似為詐騙帳號。隨後，遭該帳號盜用照片的正妹本尊跳出來發文澄清，呼籲網友不要受騙。

Threads帳號「sayun_0907」近日發文稱：「山區某一間國中小，昨日傳出學生被村莊醉漢性侵！但山區派出所打算隱瞞吃案，將由地檢署和社會局介入偵辦，本案件目前無任何進展，村莊長輩瘋傳！」該文曝光後引起關注，網友認為文中提到的學校就是梨山國中小，該校校長洪永明出面表示此乃謠言，並沒有這種事發生，已向教育局通報校安事件。

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和平警分局今天也表示該消息是謠言，警方調查發現，該帳號於今年5月30日才設立，頭像也疑似盜圖，之前曾發出不實訊息，過去在IG與Threads上共張貼2篇文章，內容均為應徵遠端工作，號稱在賣梨山高山茶、蔬果等，疑似以招募工作為名詐騙帳戶的手法，提醒民眾應提高警覺。

本身幫忙自家茶行網路銷售茶葉、擁有超過4萬人追蹤的網美「妘妘」，就是被該假帳號盜圖的受害者。妘妘今天就在Threads發文：「@sayun_0907，請您不要再盜用我的照片，各位茶友不要被騙了！我是茶行，不住梨山，也不是台中人。我沒賣蔬果，更不可能找員工。真的不要拿我的照片在那邊騙人！」

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