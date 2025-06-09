金門金城國中畢業週搞笑 「蔣中正」變身鹹蛋超人

金門金城國中日前畢業典禮，循往例將校園內蔣中正銅像「打扮一番」，結果，長輩眼中的「民族救星」成了學生眼中的「奧特曼（鹹蛋超人）」。（記者吳正庭攝）

2025/06/09 20:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城國中日前畢業典禮，循往例將校園內蔣中正銅像「打扮一番」，結果，長輩眼中的「民族救星」成了年輕學子眼中的「奧特曼（鹹蛋超人）」，模樣令人發噱。校方與學生畢業籌備會引用詩人泰戈爾的詩，給了1個「城為一道光」主題。

台北市建國中學日前以「Ruby 蔣」掀起話題，金城國中校內的蔣中正銅像也悄悄換上「超人」裝，由於學校自段考試題出現不雅字眼引發眾議，校方凡事低調，因此當學生為蔣中正銅像換裝時，似乎未引起外界注意，卻有學長不經意瞄見大呼「這三小啦！超好笑」。

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校方表示，今年主題是「城為一道光」，靈感來自泰戈爾詩集，學生將兒時印象中的英雄「奧特曼（鹹蛋超人）」形象融入設計，並以校內蔣中正銅像為發想核心，賦予其象徵「希望之光」的新角色，創意十足。

校方表示，銅像雖承載歷史記憶，但在教育現場的呈現方式，已逐漸由傳統紀念性轉化為開放、具創意的學習素材。過去三年，城中畢業典禮都由學生畢業籌備會主導設計主題與布景，例如，前年主題「城風破浪」將銅像轉化為軍艦上的船長，象徵畢業啟航；去年奧運主題則將蔣中正塑造成奧運金牌選手，鼓勵學生追求卓越；今年以「光」為意象，並結合「你相信光嗎？」，期許學生在未來成為傳遞希望的力量。

校方指出，印度詩人泰戈爾詩作《用生命影響生命》：「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗。....」，相關的裝置藝術不是為特定歷史人物背書，也沒有政治意圖，而是透過藝術性與教育性的結合，鼓勵學生發揮創意與批判思維，並在多元觀點中學習如何理解歷史與當代社會的對話。

許多金城國中畢業的學長看見銅像「大變身」，多能輕鬆看待，有人說，學校自從考題風波到畢業典禮餐盒出現問題，似乎也真的「需要一道光」引領學校走出陰霾，也有人對校方多元化的開放式教學表示認同，更有人還是認為學校應「上緊發條」，只是畢業週剛過，蔣中正已回復原貌，學校也要回歸正常教學。

金門金城國中校園正中央道路上的蔣中正銅像，在畢業週變身為「奧特曼（鹹蛋超人）」。（記者吳正庭攝）

金城國中前年曾將主題訂為「城風破浪」，將蔣中正銅像變身為軍艦船長，象徵畢業啟航。（金城國中提供）

金城國中去年是奧運主題，將蔣中正塑造成奧運金牌選手，鼓勵學生追求卓越。（金城國中提供）

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