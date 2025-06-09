週二悶熱飆36度 東半部有局部短陣雨

週二全台高溫悶熱，部分地區高溫可達36度以上，戶外活動請做好防曬與補水。示意圖。（資料照）

2025/06/09 21:22

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（10）天氣持續炎熱，東半部地區及恆春半島將有局部短暫陣雨，午後南部及山區也可能出現雷陣雨。全台高溫普遍32至35度，大台北及中南部部分地區高溫有機會突破36度，氣象局呼籲民眾做好防暑準備，避免中暑及熱傷害，提醒民眾外出時務必注意天氣變化與防曬補水

氣象署指出，週二風向為偏東至東南風，東半部及恆春半島局部地區將有短暫陣雨，其餘地區及澎湖、金門、馬祖則多雲到晴。午後南部及各山區容易出現局部雷陣雨，提醒民眾出行時注意天氣變化。

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氣溫方面，各地白天高溫約32至35度，大台北及中南部部分地區可能超過36度，天氣持續悶熱，夜晚低溫約26至27度，民眾應做好防曬及補水準備。離島地區天氣穩定，澎湖、金門及馬祖多雲到晴，氣溫介於25至31度之間。

天氣風險公司補充，週二至週三，台灣受副熱帶高壓及東南風影響，整體天氣穩定，以晴朗或多雲為主，但氣溫炎熱，白天高溫普遍31至35度，南部內陸甚至可能達36度高溫警示。夜晚低溫約26至29度，提醒民眾戶外活動時務必做好防曬並適時補充水分，防止中暑。午後因熱力作用，山區容易出現熱對流現象，導致短暫陣雨或雷雨，前往山區活動時應密切注意天氣變化。

紫外線方面，週二除基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣、金門縣、澎湖縣、台南縣為「危險級」，其餘縣市均為「過量級」。

空品方面，環境部指出週二環境風場為偏東風至東南風。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

台灣各地白天高溫普遍介於32至35度，南部部分地區高溫可達36度以上。（擷取自中央氣象署網站）

週二各地紫外線多為「危險級」至「過量級」，外出須注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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