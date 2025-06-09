布農逆境孩子實現射箭夢 田榮萱獲總統教育獎

南投縣政府9日表揚獲得今年總統教育獎的旭光高中國中部8年級學生田萱（左3）。（記者張協昇攝）

2025/06/09 20:33

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣旭光高中國中部8年級學生田萱，在困苦環境中成長，熱愛射箭運動的她，堅持夢想、努力不懈，成為射箭選手，榮獲今年總統教育獎，9日南投縣長許淑華得知田萱獲獎後最大的心願是想買一把好弓後，也心疼表示將自掏腰包，助田萱達成夢想！

入選今年10月全國運動會南投縣射箭代表隊的田萱，是來自信義鄉豐丘部落的布農族孩子，家中6個孩子中排行第二，父親因病行動不便，養家重擔多落在打零工的母親身上。田萱從小就在傳統射箭運動展現天份，更懂得想方設法減輕母親負擔，以射箭專長進入旭光高中國中部體育班，國一時曾因家庭經濟壓力沈重，一度萌生輟學打工幫助家計的念頭，幸好在教練陳文靜開導與協助申請急難助學金下，得以繼續學業並投入射箭訓練，並在全國青年盃、總統盃及南投縣內多場比賽中屢獲佳績。

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南投縣長許淑華今天接見田萱表揚，被回到得獎後最大心願，田萱說將把20萬元獎金用來補貼家用，還有為自己買一把好弓，許淑華聽後當場表示，田家的經濟改善不要落在孩子身上，縣府會持續協助，而田萱要的好弓，就由她自掏腰包幫忙買，希望田萱能好好在學業及射箭上精益求精，帶著好弓持續為南投縣爭光！

旭光高中何光明校長也表示，田萱在逆境中堅持夢想、努力不懈，在射箭運動及部落志工表現，也展現了原住民族人之間溫暖互助的力量，足為原民學子的楷模與典範。

南投縣長許淑華協助榮獲今年總統教育獎的田萱背上縣府贈送的文青背包，並表示將自掏腰包幫她買一把好弓。（記者張協昇攝）

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